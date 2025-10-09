USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

В Европе предлагают единое командование

16:48 563

Европарламент призвал государства Евросоюза создать единое военное командование, аналогичное Верховному штабу объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Об этом говорится в принятой резолюции.

В документе также предлагается усилить сотрудничество между ЕС и НАТО для более эффективного обнаружения беспилотников. Для этого планируется создать специализированные центры, которые займутся разработкой новых подходов в сфере БПЛА и цифровой обороны.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны союза реагировать на случаи нарушения воздушного пространства, назвав эти инциденты преднамеренными. В частности, речь идет о недавних заявлениях Эстонии, Польши, Германии и других государств, сообщавших о нарушениях границ со стороны российских истребителей и беспилотников.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6709
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1461
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3565
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4257
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4404
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4228
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4440
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8884

ЭТО ВАЖНО

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6709
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1461
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3565
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4257
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4404
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4228
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4440
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8884
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться