В Европе предлагают единое командование

Европарламент призвал государства Евросоюза создать единое военное командование, аналогичное Верховному штабу объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Об этом говорится в принятой резолюции.

В документе также предлагается усилить сотрудничество между ЕС и НАТО для более эффективного обнаружения беспилотников. Для этого планируется создать специализированные центры, которые займутся разработкой новых подходов в сфере БПЛА и цифровой обороны.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны союза реагировать на случаи нарушения воздушного пространства, назвав эти инциденты преднамеренными. В частности, речь идет о недавних заявлениях Эстонии, Польши, Германии и других государств, сообщавших о нарушениях границ со стороны российских истребителей и беспилотников.