USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Словацкие генералы в Баку

фото
16:51 916

9 октября первый заместитель министра обороны ‒ начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко, совершающим официальный визит в Азербайджан, сообщает Минобороны Азербайджана.

На официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генеральном штабе азербайджанской армии, начальники Генеральных штабов прошли перед почетным караулом. Были исполнены Государственные гимны Азербайджанской Республики и Словацкой Республики. В соответствии с протоколом словацкий гость оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей на встрече начальников Генеральных штабов двух стран, генерал-полковник Керим Велиев выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Было отмечено наличие широких возможностей для развития сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях.

Выразив признательность за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал Д.Змеко отметил, что подобные визиты представляют важное значение с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества и развития армий двух стран.

На встрече также был проведен широкий обмен мнениями по ряду вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация посетила Центр кибербезопасности. Здесь гостям была представлена подробная информация о мерах, предпринимаемых для обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, находящихся на вооружении азербайджанской армии, а также о средствах киберзащиты на основе искусственного интеллекта, применяемых для противодействия киберугрозам.

В рамках официального визита в Азербайджан словацкая делегация посетила Центр боевого управления Военно-воздушных сил. Гостям был представлен брифинг о структуре центра, принципах его работы и направлениях деятельности.

Словацкая военная делегация также побывала в одной из воинских частей ВВС. Гостям было подробно рассказано о воинской части, были продемонстрированы образцы имеющихся на вооружении авиационных и технических средств.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6711
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1461
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3565
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4257
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4406
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4442
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8885

ЭТО ВАЖНО

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6711
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1461
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3565
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4257
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4406
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4442
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8885
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться