Azerconnect Group поддержала крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности

16:55 333

Azerconnect Group, ведущая ИКТ-компания страны, поддержала Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025), крупнейшее в регионе мероприятие по кибербезопасности. Во время мероприятия обсуждались вопросы использования искусственного интеллекта в кибербезопасности, внедрение новых технологий и тенденции на рынке информационной защиты, а также были продемонстрированы инновационные решения, отвечающие вызовам современного цифрового мира. Мероприятие, организованное совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности, стало площадкой для встречи лидеров государственного и частного секторов, а также ведущих местных и международных специалистов в сфере кибербезопасности.

На церемонии открытия мероприятия Эмиль Масимов, генеральный директор Azerconnect Group, отметил важность защиты критически значимой инфраструктуры в условиях стремительно развивающейся цифровой экономики: «Кибербезопасность и информационная безопасность являются ключевыми  составляющими национальной безопасности. Как одна из крупнейших ИКТ-компаний Азербайджана, Azerconnect Group вносит свой вклад в укрепление устойчивости цифровой экосистемы и развитие цифрового будущего страны, реализуя инновационные решения в области кибербезопасности. В тесном сотрудничестве с мировым лидером в области телекоммуникаций Vodafone Group мы внедряем системы безопасности, соответствующие новейшим мировым стандартам».

В ходе выступления генеральный директор подчеркнул значимость сотрудничества между государственным и частным сектором в сфере кибербезопасности, а также отметил важность поддержки молодых специалистов. Программа мероприятия также включала серию презентаций и панельных дискуссий, посвященных актуальным вопросам информационной безопасности.

В рамках CIDC-2025 прошел конкурс Cyberwarfare in Smart Cities Competition (Кибервойна в умных городах). Команда Azerconnect Group CyberConnect успешно прошла отборочный этап и квалифицировалась в финал.

Центральным направлением стратегии устойчивого развития Azerconnect Group является поддержка профессионального роста местных специалистов в области кибербезопасности, а также внедрение передовых технологических решений. Компания активно участвует и делает свой вклад в различные проекты в этой сфере, и, в частности, ранее уже поддерживала проведение первого мероприятия CIDC-2023.

Как компания, работающая в динамично развивающихся сферах ИКТ и высоких технологий нашей страны, Azerconnect Group предлагает передовые решения, такие как мобильные и интернет-услуги, предоставление международных выделенных линий до современных цифровых услуг в FinTech, AdTech и Media/TV.

Azerconnect Group входит в состав NEQSOL Holding, международной группы компаний, осуществляющей свою деятельность в разных странах в сферах энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства. 

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6713
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1465
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3566
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4258
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4406
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4443
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8887

