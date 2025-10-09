USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Турки будут контролировать мир в Газе

17:10 1466

Турция присоединится к рабочей группе в секторе Газа, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Анкара также примет участие в работах по восстановлению анклава.

Ранее агентство Reuters сообщило о включении Турции в состав рабочей группы, в которую также войдут США, Катар, Египет и Израиль. Кроме того, турецкая делегация принимала участие в переговорах между Израилем и ХАМАС по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом и включающему 20 пунктов.

По информации агентства, Турция планирует участвовать и в формировании отдельной группы, которая займется поиском тел израильских заложников, погибших в Газе, местонахождение которых пока не установлено.

Тем временем европейские государства рассматривают возможность направления миротворческих сил в сектор. Как сообщает телеканал Sky News, главы МИД ряда ведущих стран Европы проведут в четверг встречу в Париже, чтобы обсудить возможный вклад в послевоенное урегулирование ситуации в Газе.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 9 октября. Согласно условиям первого этапа соглашения, достигнутого при посредничестве Трампа, предусмотрено освобождение всех удерживаемых с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным позициям.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6713
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1467
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3567
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4259
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4406
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4443
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8887

ЭТО ВАЖНО

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6713
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1467
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3567
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4259
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4406
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4443
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться