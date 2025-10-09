Турки будут контролировать мир в Газе

Он отметил, что Анкара также примет участие в работах по восстановлению анклава.

Турция присоединится к рабочей группе в секторе Газа, которая будет следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Reuters сообщило о включении Турции в состав рабочей группы, в которую также войдут США, Катар, Египет и Израиль. Кроме того, турецкая делегация принимала участие в переговорах между Израилем и ХАМАС по мирному плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом и включающему 20 пунктов.

По информации агентства, Турция планирует участвовать и в формировании отдельной группы, которая займется поиском тел израильских заложников, погибших в Газе, местонахождение которых пока не установлено.

Тем временем европейские государства рассматривают возможность направления миротворческих сил в сектор. Как сообщает телеканал Sky News, главы МИД ряда ведущих стран Европы проведут в четверг встречу в Париже, чтобы обсудить возможный вклад в послевоенное урегулирование ситуации в Газе.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 9 октября. Согласно условиям первого этапа соглашения, достигнутого при посредничестве Трампа, предусмотрено освобождение всех удерживаемых с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным позициям.