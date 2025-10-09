USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Литва предъявила России ноту протеста

17:20 636

Литва передала временному поверенному в делах России в Вильнюсе Александру Елкину ноту протеста из-за российских ударов по Украине. Об этом сообщил МИД республики.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения протеста в связи с продолжающимися широкомасштабными обстрелами территории Украины со стороны российских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также подчеркнуло, что Вильнюс продолжит поддерживать Киев. Кроме того, МИД Литвы потребовал от России прекратить удары по территории Украины.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6714
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1471
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3568
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4259
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4407
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3827
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4444
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8889

