Литва предъявила России ноту протеста

Литва передала временному поверенному в делах России в Вильнюсе Александру Елкину ноту протеста из-за российских ударов по Украине. Об этом сообщил МИД республики.

«Временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения протеста в связи с продолжающимися широкомасштабными обстрелами территории Украины со стороны российских вооруженных сил», — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также подчеркнуло, что Вильнюс продолжит поддерживать Киев. Кроме того, МИД Литвы потребовал от России прекратить удары по территории Украины.