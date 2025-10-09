USD 1.7000
Новость дня
Лауреат Нобелевской премии мира выбран до соглашения по Газе

17:29 1132

Нобелевский комитет 7 октября провел последнее заседание и выбрал лауреата премии мира 2025 года. Об этом рассказал AFP представитель Нобелевского института в Осло Эрик Осхайм.

«Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — уточнил собеседник агентства.

В статье AFP подчеркивается, что в этом случае решение о будущем лауреате Нобелевской премии мира было принято еще до перспектив урегулирования между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Осхайм заверил, что, несмотря на ухудшение геополитической ситуации, лауреат этого года все же будет объявлен.

Одним из потенциальных лауреатов Нобелевской премии мира ранее называли президента США Дональда Трампа. В частности, испанская газета El Pais со ссылкой на источники писала, что Трампа внесли в список кандидатов на премию в этой категории. Всего на рассмотрение в этом году поступило 338 номинаций, из них — 244 физических лица и 94 организации.

План Дональда Трампа по урегулированию в Газе стал известен еще в конце сентября. Он включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня на территории анклава при условии возвращения заложников ХАМАС в течение 72 часов. При этом сначала стороны должны подписать сделку. В 19:00 по Баку сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет правительство и кабинет безопасности для окончательного одобрения деталей соглашения.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6714
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1472
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3570
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1402
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4259
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4409
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3828
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4230
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4445
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8889

