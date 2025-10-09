Лауреат Нобелевской премии мира выбран до соглашения по Газе

Нобелевский комитет 7 октября провел последнее заседание и выбрал лауреата премии мира 2025 года. Об этом рассказал AFP представитель Нобелевского института в Осло Эрик Осхайм.

«Последние штрихи были сделаны в понедельник, но мы никогда не раскрываем, когда Нобелевский комитет принимает решение», — уточнил собеседник агентства.

В статье AFP подчеркивается, что в этом случае решение о будущем лауреате Нобелевской премии мира было принято еще до перспектив урегулирования между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Осхайм заверил, что, несмотря на ухудшение геополитической ситуации, лауреат этого года все же будет объявлен.

Одним из потенциальных лауреатов Нобелевской премии мира ранее называли президента США Дональда Трампа. В частности, испанская газета El Pais со ссылкой на источники писала, что Трампа внесли в список кандидатов на премию в этой категории. Всего на рассмотрение в этом году поступило 338 номинаций, из них — 244 физических лица и 94 организации.

План Дональда Трампа по урегулированию в Газе стал известен еще в конце сентября. Он включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня на территории анклава при условии возвращения заложников ХАМАС в течение 72 часов. При этом сначала стороны должны подписать сделку. В 19:00 по Баку сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет правительство и кабинет безопасности для окончательного одобрения деталей соглашения.