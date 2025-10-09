Помощник Путина: Импульс не исчерпан

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что «импульс по решению российско-украинского конфликта», заданный на переговорах в Анкоридже (Аляска), не исчерпан, сообщает «Коммерсант».

По его утверждению, странам-членам ЕС «не нравятся» договоренности президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже. Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, ...то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков журналистам.

Об «исчерпанном импульсе» Анкориджа 8 октября говорил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он утверждал, что это произошло из-за действий европейцев и «сторонников войны до последнего украинца».

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Анкоридже 15 августа. Владимир Путин и Дональд Трамп назвали беседу конструктивной и заявили о прогрессе в урегулировании. При этом конкретных договоренностей по прекращению огня в Украине стороны не достигли.