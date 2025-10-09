Завод Bayraktar в Киеве достроят, несмотря на атаки России

Завод компании Baykar по производству беспилотников в Украине продолжат строить, несмотря на обстрелы российских войск. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью агентству «Укринформ».

В ночь на 29 августа российские войска в четвертый раз за последние полгода нанесли удар по строящемуся заводу турецких беспилотников Bayraktar в Киеве.

«Эта атака стала еще одним свидетельством той жестокости, с которой украинскому народу приходится ежедневно мужественно сталкиваться», — подчеркнул Байрактар.

Он отметил, что для компании приоритетом остается безопасность украинцев, добавив, что в результате обстрела никто не пострадал.

«Железо, бетон и здания можно восстановить. Главное — наша воля и вера в этот проект. Ни одна ракета не способна повредить нашей дружбе», — заявил глава Baykar.

По словам Байрактара, атака не изменила планы компании: после оценки повреждений строительство продолжается по графику.

Напомним, в июле 2022 года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволило начать строительство завода Bayraktar в Украине.