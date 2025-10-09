USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Завод Bayraktar в Киеве достроят, несмотря на атаки России

17:49 319

Завод компании Baykar по производству беспилотников в Украине продолжат строить, несмотря на обстрелы российских войск. Об этом заявил генеральный директор компании Халюк Байрактар в интервью агентству «Укринформ».

В ночь на 29 августа российские войска в четвертый раз за последние полгода нанесли удар по строящемуся заводу турецких беспилотников Bayraktar в Киеве.

«Эта атака стала еще одним свидетельством той жестокости, с которой украинскому народу приходится ежедневно мужественно сталкиваться», — подчеркнул Байрактар.

Он отметил, что для компании приоритетом остается безопасность украинцев, добавив, что в результате обстрела никто не пострадал.

«Железо, бетон и здания можно восстановить. Главное — наша воля и вера в этот проект. Ни одна ракета не способна повредить нашей дружбе», — заявил глава Baykar.

По словам Байрактара, атака не изменила планы компании: после оценки повреждений строительство продолжается по графику.

Напомним, в июле 2022 года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволило начать строительство завода Bayraktar в Украине.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6714
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1476
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3575
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1404
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4260
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4413
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1087
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3828
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4233
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4448
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8890

