Цены на серебро вновь пробили ценовой потолок

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре в четверг выросли в цене на 1,97%, достигнув отметки $49,965 за унцию на бирже Comex. Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют данные торгов на 17:10 по бакинскому времени.
Цена серебра достигла нового исторического максимума, превысив рекорд 25 апреля 2011 года, когда металл торговался по $49,82 за унцию.
Ключевым фактором роста эксперты называют многолетний структурный дефицит. За последние 12 месяцев серебро подорожало почти на 50%. В базовом сценарии аналитики российского инвестиционного холдинга «Финам» прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года металл будет торговаться в диапазоне $44,7–49,8 за унцию, при этом не исключается дальнейший рост. Если цена преодолеет этот коридор и закрепится выше, она может достичь $55 за унцию, полагает эксперт «Финама» Николай Дудченко.