Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Цены на серебро вновь пробили ценовой потолок

18:00

Фьючерсы на серебро с поставкой в декабре в четверг выросли в цене на 1,97%, достигнув отметки $49,965 за унцию на бирже Comex. Как сообщает РБК, об этом свидетельствуют данные торгов на 17:10 по бакинскому времени.

Цена серебра достигла нового исторического максимума, превысив рекорд 25 апреля 2011 года, когда металл торговался по $49,82 за унцию.

Ключевым фактором роста эксперты называют многолетний структурный дефицит. За последние 12 месяцев серебро подорожало почти на 50%. В базовом сценарии аналитики российского инвестиционного холдинга «Финам» прогнозируют, что в четвертом квартале 2025 года металл будет торговаться в диапазоне $44,7–49,8 за унцию, при этом не исключается дальнейший рост. Если цена преодолеет этот коридор и закрепится выше, она может достичь $55 за унцию, полагает эксперт «Финама» Николай Дудченко.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
17:39
17:39
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
15:06
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
11:23
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты
15:11
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками»
09:27

