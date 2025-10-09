USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Новость дня
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

Взрыв и пожар в жилом доме в Гяндже: есть пострадавшие

18:01 318

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гяндже.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что взрыв и возникший затем пожар произошли в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.

Благодаря принятым МЧС экстренным мерам пожар удалось потушить в короткие сроки, не допустив распространения огня на другие квартиры. В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы.

От взрывной волны пострадали Гурбанов Эльнур Назим оглу, 1989 года рождения, и Нагиева Зарина Абузар гызы, 1963 года рождения, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование соответствующими органами.

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6716
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1480
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3577
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1405
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4261
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4417
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1088
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3828
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4234
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4448
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8891

ЭТО ВАЖНО

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6716
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1480
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3577
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1405
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4261
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4417
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1088
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3828
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4234
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4448
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8891
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться