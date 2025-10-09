Взрыв и пожар в жилом доме в Гяндже: есть пострадавшие

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Гяндже.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что взрыв и возникший затем пожар произошли в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.

Благодаря принятым МЧС экстренным мерам пожар удалось потушить в короткие сроки, не допустив распространения огня на другие квартиры. В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы.

От взрывной волны пострадали Гурбанов Эльнур Назим оглу, 1989 года рождения, и Нагиева Зарина Абузар гызы, 1963 года рождения, они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование соответствующими органами.