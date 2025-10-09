USD 1.7000
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля
Алиев позвонил Путину. Заявление Кремля

UNEC – первый в Азербайджане и на Южном Кавказе!

18:10 230

Обнародован Мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) за 2026 год!

UNEC добился нового успеха в выполнении поручения президента Ильхама Алиева: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня!»

UNEC, впервые вошедший в этом году в мировой рейтинг университетов THE, поднялся на первое место в Азербайджане, первое на Южном Кавказе и на 801-1000-е место в мире.

UNEC - единственный азербайджанский университет, вошедший в топ-1000 лучших университетов мира. А по качеству исследований UNEC занимает 481-е место в мире.

 

«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 6717
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 1481
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 3579
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1407
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4261
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 4417
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1088
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 3828
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4234
Скончалась народная артистка Азербайджана
Скончалась народная артистка Азербайджана
14:55 4449
Русских бомбят «Томагавками»
Русских бомбят «Томагавками» главная тема
09:27 8891

