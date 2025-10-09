UNEC – первый в Азербайджане и на Южном Кавказе!

Обнародован Мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) за 2026 год!

UNEC добился нового успеха в выполнении поручения президента Ильхама Алиева: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня!»

UNEC, впервые вошедший в этом году в мировой рейтинг университетов THE, поднялся на первое место в Азербайджане, первое на Южном Кавказе и на 801-1000-е место в мире.

UNEC - единственный азербайджанский университет, вошедший в топ-1000 лучших университетов мира. А по качеству исследований UNEC занимает 481-е место в мире.