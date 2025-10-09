USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация

Путин сообщил, что 10% населения Таджикистана переехало в Россию

18:45 200

Президент РФ Владимир Путин заявил во время визита в Душанбе, что в России проживает и работает более миллиона граждан Таджикистана, что составляет примерно 10% населения республики.

По данным 2023 года, численность населения Таджикистана достигла 10 миллионов человек. Путин подчеркнул, что выходцы из этой страны активно задействованы в различных сферах — строительстве, коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике, внося, по его словам, заметный вклад в развитие российской экономики. В рамках визита между Россией и Таджикистаном были подписаны соглашения о медосвидетельствовании работников из республики и о новом наборе трудовых мигрантов. Меры направлены на упрощение легального трудоустройства.

Однако, несмотря на официально позитивную позицию Путина в отношении мигрантов, их растущее число вызывает беспокойство среди россиян, в том числе депутатов Госдумы. Глава комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин ранее отмечал, что в стране формируются миграционные анклавы, что может иметь серьезные социальные последствия. Он также подчеркнул, что в России отсутствует точный учет мигрантов и реальная численность приезжих остается неизвестной.

По оценкам экспертов РАНХиГС, в 2023 году количество граждан Таджикистана, находящихся в России, могло превысить 3 миллиона человек, то есть в РФ переехали не 10%, а почти треть населения Таджикистана. Официальная статистика не включает тех, кто уже получил российское гражданство или вид на жительство, что усложняет оценку масштабов миграции.

Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 15
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 192
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 7976
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 2911
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 5042
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1818
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4665
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 5364
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1342
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 4085
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4771

ЭТО ВАЖНО

Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 15
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 192
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 7976
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 2911
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 5042
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1818
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4665
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 5364
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1342
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 4085
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4771
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться