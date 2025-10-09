Путин сообщил, что 10% населения Таджикистана переехало в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил во время визита в Душанбе, что в России проживает и работает более миллиона граждан Таджикистана, что составляет примерно 10% населения республики.

По данным 2023 года, численность населения Таджикистана достигла 10 миллионов человек. Путин подчеркнул, что выходцы из этой страны активно задействованы в различных сферах — строительстве, коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике, внося, по его словам, заметный вклад в развитие российской экономики. В рамках визита между Россией и Таджикистаном были подписаны соглашения о медосвидетельствовании работников из республики и о новом наборе трудовых мигрантов. Меры направлены на упрощение легального трудоустройства.

Однако, несмотря на официально позитивную позицию Путина в отношении мигрантов, их растущее число вызывает беспокойство среди россиян, в том числе депутатов Госдумы. Глава комитета по делам национальностей Госдумы Геннадий Семигин ранее отмечал, что в стране формируются миграционные анклавы, что может иметь серьезные социальные последствия. Он также подчеркнул, что в России отсутствует точный учет мигрантов и реальная численность приезжих остается неизвестной.

По оценкам экспертов РАНХиГС, в 2023 году количество граждан Таджикистана, находящихся в России, могло превысить 3 миллиона человек, то есть в РФ переехали не 10%, а почти треть населения Таджикистана. Официальная статистика не включает тех, кто уже получил российское гражданство или вид на жительство, что усложняет оценку масштабов миграции.