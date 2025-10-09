USD 1.7000
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация

США ударили по нефти Ирана

18:33 122

Министерство финансов США в четверг включило в санкционные списки более 50 компаний, судов и физических лиц, связанных с Ираном. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) усиливает действия, направленные на борьбу с экспортом нефти и нефтехимической продукции Ирана, вводя санкции в отношении более чем 50 человек, организаций и судов», – говорится в сообщении американского ведомства.

В документе отмечается, что внесенные в список лица и организации были причастны к продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа. В их числе компании, зарегистрированные в ОАЭ и Китае.

Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 15
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 193
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 7976
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 2911
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 5042
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1818
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4665
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 5364
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1343
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 4085
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4771

