США ударили по нефти Ирана

Министерство финансов США в четверг включило в санкционные списки более 50 компаний, судов и физических лиц, связанных с Ираном. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) усиливает действия, направленные на борьбу с экспортом нефти и нефтехимической продукции Ирана, вводя санкции в отношении более чем 50 человек, организаций и судов», – говорится в сообщении американского ведомства.

В документе отмечается, что внесенные в список лица и организации были причастны к продаже и поставкам иранской нефти и сжиженного углеводородного газа. В их числе компании, зарегистрированные в ОАЭ и Китае.