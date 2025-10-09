USD 1.7000
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация
Новость дня
Переговоры Алиева и Путина: крушение, извинения, компенсация

Полиция предупредила бакинцев о непогоде

19:10 112

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

«По данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 октября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны прогнозируется усиление ветра. Такие погодные условия могут осложнить управление транспортными средствами, ослабить контроль над движением автомобиля под воздействием ветра и представлять особую опасность для грузовиков и прицепов», - говорится в сообщении управления.

ГУДП призвало всех участников дорожного движения быть бдительными в связи с изменением погодных условий. Водителям рекомендуется выбирать скоростной режим в соответствии с ситуацией, соблюдать безопасную дистанцию, проявлять осторожность при обгоне и маневрах, а также заранее проверять давление в шинах и общее техническое состояние автомобиля.

«В ветреную погоду водителям, движущимся по открытым участкам дорог и мостам, особенно управляющим грузовиками, автобусами и микроавтобусами, следует быть предельно внимательными, избегать резких поворотов и изменений направления движения.

Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе дороги во время ветра или дождя, пользоваться только пешеходными переходами и при ограниченной видимости надевать одежду со светоотражающими элементами.

Водителям велосипедов, скутеров и мопедов следует учитывать повышенный риск потери равновесия и возникновения непредвиденных ситуаций, по возможности воздерживаясь от поездок во время сильного ветра и дождя», - отметили в ГУДП.

Главное управление Государственной дорожной полиции напомнило, что внимательное и ответственное поведение всех участников дорожного движения играет решающую роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий независимо от погодных условий.

ЭТО ВАЖНО

Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 15
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 193
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС
«Возвращение на свою землю»: детали сделки между Израилем и ХАМАС обновлено 17:39
17:39 7976
Турки будут контролировать мир в Газе
Турки будут контролировать мир в Газе
17:10 2911
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
Чехия начнет закупать «Нивы» из Азербайджана
15:45 5042
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика
15:06 1819
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват?
Рамиз Алекперов с трибуны ООН в поисках ответа на вопрос: кто виноват? громкое выступление
11:23 4665
Европа решила: сбивать российские самолеты
Европа решила: сбивать российские самолеты обновлено
15:11 5364
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
На платформе mygov стало доступно подписание трудовых договоров
14:55 1343
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
Али Нагиев о массовом захоронении на освобожденных территориях
10:44 4085
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 4771
