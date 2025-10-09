Дроны над базой НАТО в Германии

Неопознанный беспилотный летательный аппарат замечен над авиабазой НАТО в Гайленкирхене на западе Германии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Согласно опубликованным данным, радары зафиксировали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности авиабазы в среду, около 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому). Аппарат двигался на малой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе была немедленно объявлена тревога, к месту происшествия прибыли военнослужащие и сотрудники полиции. Установить тип беспилотника, а также место его запуска пока не удалось.

Авиабаза в Гайленкирхене имеет стратегическое значение в миссиях НАТО по контролю воздушного пространства на восточном направлении. Здесь размещены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.