USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Дроны над базой НАТО в Германии

20:18 715

Неопознанный беспилотный летательный аппарат замечен над авиабазой НАТО в Гайленкирхене на западе Германии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Согласно опубликованным данным, радары зафиксировали беспилотный летательный аппарат в зоне безопасности авиабазы в среду, около 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому). Аппарат двигался на малой высоте над взлетно-посадочной полосой. На базе была немедленно объявлена тревога, к месту происшествия прибыли военнослужащие и сотрудники полиции. Установить тип беспилотника, а также место его запуска пока не удалось.

Авиабаза в Гайленкирхене имеет стратегическое значение в миссиях НАТО по контролю воздушного пространства на восточном направлении. Здесь размещены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 80
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 970
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 596
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 623
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1967
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 738
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16788
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5190
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1379
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 716
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 658

ЭТО ВАЖНО

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 80
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 970
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 596
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 623
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1967
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 738
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16788
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5190
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1379
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 716
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 658
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться