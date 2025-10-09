USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»

20:19 1380

США обладают «мощным» оружием, которое еще не было передано Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«У нас есть возможности, которых в настоящее время нет на поле боя в Украине. Они очень мощные и могут в буквальном смысле нанести серьезный ущерб в выбранном нами месте в выбранное нами время, некоторые из них будут потенциально перевозиться в Украину для использования», — сказал он.

28 сентября вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

