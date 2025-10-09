В 10 раз мощнее дронов

Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу по поводу передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. С одной стороны, он и его окружение заявляют (либо намекают), что принципиальное решение либо уже принято, либо вот-вот будет принято. С другой - приказа о поставках пока не последовало, зато последовали оговорки самого Трампа: мол, а куда вы собираетесь ими бить? При том что ранее он же категорически выступил против ракетных ударов по Москве. В последнем случае - опасаясь опасной эскалации. Поскольку в случае ракетных ударов ВСУ по Москве это потребовало от Кремля ответов уже принципиально иных, чем отправка на Украину полутысячи и даже более дронов, а более значимого удара, вплоть до использования ядерного оружия. В случае поставок «Томагавков» и отношения с Америкой уже были бы испорчены, и отступать уже было бы некуда.

Ранее Зеленский обратился к США с просьбой продавать «Томагавки» европейским странам, чтобы уже те поставили их Украине. Хотя и в данном случае «конечный» источник понятен: без разрешения США ни одна страна не посмеет продать «Томагавки». В ответ на заявление Трампа о том, что «решение практически принято», президент России Владимир Путин заявил, что, если Вашингтон действительно поставит Украине ракеты «Томагавк» для нанесения ударов вглубь России, это приведет к разрушению отношений Москвы с Вашингтоном. Также российские представители не раз заявляли, что поставка таких ракет не изменит ситуацию на поле боя. В то же время их использование даже в ограниченном количестве может сильно осложнить ситуацию глубоко в тылу в случае нанесения ударов по гражданским объектам. Похоже, что на текущий момент в Москве еще не до конца поверили в то, что Америка пойдет на столь радикальный шаг. Отчасти все эти заявления Трампа действительно могут означать лишь ужесточение переговорной позиции в качестве еще одного способа усилить давление на Москву. К тому же поставка таких ракет – это не одномоментный процесс, а сам факт поставки может быть отделен от разрешения по их непосредственному использованию. Собственно, опасения Вашингтона как раз и связаны с тем, что Киев может использовать ракеты без санкции США. Тем более что примеры такой «самодеятельности» уже были. Современные модели «Томагавков» не только быстрее и менее заметны, чем старые версии, но еще имеют сложные системы наведения, включая GPS, сопоставление контуров местности с заложенными картами полетного задания и цифровое распознавание целей. Современные модели могут перенастраиваться на другие цели во время полета. «Томагавк» может нести боезаряд весом примерно полтонны (для сравнения: украинские дальнобойные дроны, как правило, не могут нести больше 50 кг). Ракета может быть оснащена также кластерными боезарядами с таким же общим весом.

Точное число произведенных ракет не разглашается. Но известно, что ВМС США закупили за все время 8959 ракет, производимых с 1980-х годов. Часть их могла быть продана или списана. В последние годы ежегодный объем производства составлял от 55 до 90 ракет. С 1991 года (операция «Буря в пустыне» против Ирака) в боевых действиях США и их союзниками было задействовано более 2300 ракет «Томагавк», текущий арсенал ВМС США оценивается примерно в 3500 ракет. В следующем году Пентагон планирует закупить 57 таких ракет по 1,3 млн долларов каждая. При этом процесс производства одной ракеты занимает до двух лет, так что быстро масштабировать их производство невозможно. Самый последний случай использования «Томагавков» - июнь 2025 года, когда более 30 штук были выпущены по целям, связанным с ядерной программой в Иране. Также ВМС США и Британии использовали их для атак против йеменских хуситов (более полусотни за день в момент массированной атаки в 2023 году).