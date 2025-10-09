USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

В США хотят обучить украинских летчиков

19:42 510

Кандидат на должность начальника штаба военно-воздушных сил США генерал Кеннет Уилсбэк заявил о готовности содействовать расширению подготовки украинских летчиков по применению истребителей-бомбардировщиков F-16, а также поддержать передачу Киеву дополнительных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, готов», – заявил генерал в ответ на вопрос сенатора о планах по активизации и расширению в США программы подготовки украинских пилотов для боевого использования указанных истребителей. Выступление Уилсбэка состоялось на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Генерал подтвердил свою готовность поддержать усилия по предоставлению Киеву новых средств для борьбы с беспилотниками. «Да, с удовольствием», – ответил он. Кроме того, Уилсбэк выразил готовность способствовать передаче Украине современных систем радиоэлектронной борьбы, которые могут использоваться с борта самолетов.

В мае Госдепартамент США одобрил контракт с Украиной на оказание услуг по обучению эксплуатации и техническому обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн. Ряд западных стран ранее заявлял о намерении поставить Киеву эти самолеты. Точные данные о количестве уже переданных F-16 официально не раскрываются.

Обучение украинских пилотов управлению F-16 в США началось еще при предыдущей администрации во главе с 46-м президентом Джо Байденом.

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 90
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 976
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 597
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 624
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1975
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 741
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16798
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5190
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1384
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 717
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 659

ЭТО ВАЖНО

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 90
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 976
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 597
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 624
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1975
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 741
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16798
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5190
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1384
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 717
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 659
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться