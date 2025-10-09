В США хотят обучить украинских летчиков

Кандидат на должность начальника штаба военно-воздушных сил США генерал Кеннет Уилсбэк заявил о готовности содействовать расширению подготовки украинских летчиков по применению истребителей-бомбардировщиков F-16, а также поддержать передачу Киеву дополнительных средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, готов», – заявил генерал в ответ на вопрос сенатора о планах по активизации и расширению в США программы подготовки украинских пилотов для боевого использования указанных истребителей. Выступление Уилсбэка состоялось на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Генерал подтвердил свою готовность поддержать усилия по предоставлению Киеву новых средств для борьбы с беспилотниками. «Да, с удовольствием», – ответил он. Кроме того, Уилсбэк выразил готовность способствовать передаче Украине современных систем радиоэлектронной борьбы, которые могут использоваться с борта самолетов.

В мае Госдепартамент США одобрил контракт с Украиной на оказание услуг по обучению эксплуатации и техническому обслуживанию истребителей F-16 на сумму около $311 млн. Ряд западных стран ранее заявлял о намерении поставить Киеву эти самолеты. Точные данные о количестве уже переданных F-16 официально не раскрываются.

Обучение украинских пилотов управлению F-16 в США началось еще при предыдущей администрации во главе с 46-м президентом Джо Байденом.