Искусственный интеллект Bakcell выбрал первого победителя - обладателя автомобиля!

Лидер инноваций Bakcell в своей мегалотерее определил первого обладателя автомобиля — Zeekr 001! Среди тысяч участников победитель Джафар Джафарзаде был выбран с помощью искусственного интеллекта. Сегодня он превратил свой «Шанс» в реальность!

Кроме того, еще два участника выиграли iPhone 17, присоединившись к числу счастливчиков. Всего, включая автомобиль, уже семь человек получили призы от мегалотереи Bakcell.

И ты можешь стать следующим победителем!

Абоненты Bakcell получают шанс выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 - каждую неделю, а в финале — Porsche Cayenne. Стать победителем теперь проще, чем когда-либо! Просто купи пакет «Шанс» и присоединяйся к победителям!

Купи один из «Шанс»-пакетов Bakcell и увеличь свои шансы до 8 раз:

• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса + 10 минут внутри сети → *808#3#YES

• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов + 100 минут внутри сети → *808#25#YES

• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов + 400 минут внутри сети → *808#150#YES

Подробности на сайте:lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.