Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами

Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание договоренностей в рамках мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС состоится в Египте.

«Мы собираемся поехать в Египет, где у нас пройдет подписание. Дополнительное подписание, поскольку ранее уже состоялось подписание от моего имени, но теперь будет официальное», — сказал Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Он также выразил уверенность, что прекратить войну России и Украины тоже удастся.

«Как вы помните, мы добились завершения семи войн, крупных конфликтов. Это номер восемь», — заявил Трамп, комментируя новые договоренности по сектору Газа. «Я думал, что ситуация между Россией и Украиной может оказаться самой быстрой для урегулирования. Думаю, это тоже произойдет», — добавил президент США, не уточнив деталей.

Накануне американский лидер сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей по первому этапу мирного плана. Этот этап предусматривает освобождение всех заложников «в ближайшее время» и отвод израильских войск до согласованной линии внутри сектора Газа. По словам Трампа, сделаны первые шаги «к прочному, надежному и вечному миру».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после этого провел телефонный разговор с Трампом, поблагодарил его за посредничество, пригласил посетить Израиль и сообщил, что в ближайшее время созовет заседание кабинета министров для одобрения договоренностей по первому этапу мирного плана.

ЭТО ВАЖНО

