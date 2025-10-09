USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Забастовка парализовала крупнейший порт Европы

20:36 633

Работа с контейнеровозами в порту Роттердама полностью остановлена из-за продолжающейся забастовки докеров, сообщила ТАСС пресс-секретарь гавани Сигрид Хесселинк.

«Из-за забастовки докеров мы в данный момент не можем обслуживать контейнерные суда. Морские операции в терминалах порта полностью остановлены, так как контейнеры нельзя ни закрепить, ни снять», – рассказала Хесселинк.

По ее словам, остальные портовые операции проходят преимущественно в обычном режиме, а ранее разгруженные контейнеры продолжают доставляться вглубь страны автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

Пресс-служба порта сообщила, что в районе входа в гавань на якорной стоянке ожидают 13 контейнеровозов — как глубоководных, так и фидерных, тогда как обычно в очереди находится не более шести-семи судов. Хесселинк отметила, что логистика порта обычно быстро восстанавливается после перебоев и пока забастовка докеров не оказывает серьезного влияния на общество.

«Мы надеемся, что порт и профсоюзы докеров в ближайшее время достигнут соглашения и работа в терминалах гавани возобновится», – добавила пресс-секретарь гавани.

Забастовка докеров, ответственных за крепление контейнеров, началась 8 октября и, по прогнозам, продлится двое суток. Профсоюз FNV, представляющий их интересы, требует от администрации порта повышения заработной платы на 7% с учетом индексации по уровню инфляции. Руководство операторских компаний Matrans и ILS оценивает эти требования как чрезмерные и предупреждает, что остановка работы порта может серьезно навредить экономике.

Отметим, что порт Роттердама — крупнейший в Европе, ежегодно проводящий свыше 14 млн контейнерных операций.

