Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

У омбудсмена озаботились психическим здоровьем азербайджанцев

В Азербайджане предпринимаются необходимые шаги для улучшения психического здоровья различных групп населения, повышения осведомленности в данной сфере и борьбы с дискриминацией. Об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на первом заседании Рабочей группы «Психическое здоровье и права человека».

Она отметила, что в Азербайджане вопросы психического здоровья всегда находятся в центре внимания государства, предпринимаются усилия по укреплению правовой базы и практических мер в данной сфере с учетом международных руководящих принципов.

Алиева подчеркнула, что Азербайджан пережил тяжелые последствия Первой и Второй Карабахских войн. По ее словам, изгнание с родных земель, потери, плен, минная угроза и прочие последствия войны негативно сказались на психическом здоровье тысяч азербайджанских граждан.

«Мы постоянно уделяем внимание психосоциальной реабилитации ветеранов и семей шехидов и рекомендуем усилить работу в данном направлении.

В целях оказания психологической и медицинской поддержки пострадавшим, их родственникам и членам семей в военный и послевоенный период по нашей инициативе были организованы акции в различных регионах страны – Гяндже, Шеки, Агстафе, Ленкорани», - добавила омбудсмен.

