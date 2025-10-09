Какие шаги в направлении улучшения соцобеспечения населения сделаны в Азербайджане?

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, выступая на заседании коллегии ведомства.

В Азербайджане и в этом году сделаны важные шаги по укреплению системы социальной защиты. В рамках нового пакета реформ, реализуемого по поручениям президента Ильхама Алиева, были осуществлены очередные повышения пенсий, пособий и стипендий. Одновременно одним из приоритетных направлений является расширение активных программ занятости и повышение возможностей выхода на рынок труда у уязвимых групп населения.

В качестве одного из показателей роста социальных выплат было отмечено, что за 9 месяцев текущего года расходы на пенсионное обеспечение увеличились на 467 миллионов манатов и составили 5 миллиардов 326 миллионов манатов. В тот же период на пособия был направлен 861 миллион манатов, на президентские стипендии — 551 миллион манатов, что на 7 процентов больше по сравнению с прошлым годом.

Доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве в январе–сентябре превысили прогноз на 6 процентов, или на 342 миллиона манатов, составив 5 миллиардов 889 миллионов манатов, расходы фонда выросли на 9 процентов (на 481 миллион манатов) и достигли 5 миллиардов 628 миллионов манатов.

В отчетном периоде Государственным агентством занятости было трудоустроено 137 тысяч человек, 13,5 тысячи прошли профессиональную подготовку, 15,7 тысячи стали участниками программы самозанятости, а 205 тысяч получили услуги профориентации.

Было подчеркнуто значение новых целевых программ, направленных на расширение возможностей занятости лиц, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности при трудоустройстве, а также на создание для них рабочих мест.

Сообщалось, что 96 процентов трудовых договоров уже переведено в электронную форму. Службой государственной инспекции труда при министерстве за 9 месяцев текущего года выявлено, что работодателями задержаны социальные выплаты на сумму 380,8 тысячи манатов, однако в результате принятых мер эти средства были выплачены работникам. Также было обеспечено восстановление на работе 56 сотрудников, трудовые договоры которых были расторгнуты с нарушением требований законодательства.

Сообщалось, что в учреждениях Агентства социальных услуг 2174 человека получили стационарные, 397 человек — полустационарные услуги.

В январе–сентябре текущего года в центрах DOST было обслужено 658 тысяч граждан. Отмечалось, что продолжается работа по расширению сети DOST, в том числе для обеспечения доступности услуг для жителей освобожденных территорий. В августе этого года в Кельбаджарском районе начала работу DOST-точка при Карабахском региональном центре DOST.

Агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации за 9 месяцев установлена инвалидность 40,4 тысячи человек, 103 тысячи человек получили услуги реабилитации, а 11,2 тысячи человек с инвалидностью были обеспечены 104 тысячами реабилитационных средств.

Было отмечено, что Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты населения при министерстве ведет исследования, связанные с определением новых профессий в рамках зеленой экономики, а также с влиянием "зеленого перехода" на профессиональное образование и навыки.

На заседании было утверждено 130 новых профессиональных и квалификационных стандартов. Также были обсуждены результаты работы в указанных направлениях, а также в сфере делопроизводства, работы с обращениями граждан и приема граждан, и определены предстоящие задачи.