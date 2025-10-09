USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

ЕС обвинил власти Грузии в маскировке

21:08 461

Евросоюз осуждает преследование оппозиции и независимых СМИ в Грузии и критикует правящую партию за создание «репрессивного режима», заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер на фоне протестных событий в Тбилиси.

«Когда вы преследуете независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, когда вы меняете законы, чтобы дать преимущество вашей партии у власти, – это уже не демократия», — отметила она в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя прозвучавшие из Тбилиси критические заявления представителей грузинских властей в адрес ЕС.

Хиппер указала, что официальный Брюссель всегда осуждал подобный образ действий: «Мы осуждаем любую форму насилия. Мы полностью против насилия, включая вербальные атаки, которые наблюдаем исходящими от «Грузинской мечты». 

По словам Хиппер, правящая партия в Грузии стремится «замаскировать формирующийся в стране репрессивный режим».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни одно государство Евросоюза не осудило попытку штурма президентской резиденции в Тбилиси, предпринятую 4 октября. Он также отметил, что Евросоюз, БДИПЧ/ОБСЕ и другие международные структуры допустили заявления противоположного характера, что можно расценивать как поддержку насилия.

Как ранее сообщало МВД Грузии, 4 октября участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались проникнуть внутрь. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 120
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 1003
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 611
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 630
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1996
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 746
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16839
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5193
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1394
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 721
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 662

ЭТО ВАЖНО

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 120
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 1003
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 611
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 630
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1996
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 746
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16839
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5193
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1394
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 721
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться