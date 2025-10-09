ЕС обвинил власти Грузии в маскировке

Евросоюз осуждает преследование оппозиции и независимых СМИ в Грузии и критикует правящую партию за создание «репрессивного режима», заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Анитта Хиппер на фоне протестных событий в Тбилиси.

«Когда вы преследуете независимые СМИ, оппозицию, гражданское общество, когда вы меняете законы, чтобы дать преимущество вашей партии у власти, – это уже не демократия», — отметила она в четверг на брифинге в Брюсселе, комментируя прозвучавшие из Тбилиси критические заявления представителей грузинских властей в адрес ЕС.

Хиппер указала, что официальный Брюссель всегда осуждал подобный образ действий: «Мы осуждаем любую форму насилия. Мы полностью против насилия, включая вербальные атаки, которые наблюдаем исходящими от «Грузинской мечты».

По словам Хиппер, правящая партия в Грузии стремится «замаскировать формирующийся в стране репрессивный режим».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ни одно государство Евросоюза не осудило попытку штурма президентской резиденции в Тбилиси, предпринятую 4 октября. Он также отметил, что Евросоюз, БДИПЧ/ОБСЕ и другие международные структуры допустили заявления противоположного характера, что можно расценивать как поддержку насилия.

Как ранее сообщало МВД Грузии, 4 октября участники акции протеста против итогов местных выборов повредили ограждения резиденции президента в Тбилиси и попытались проникнуть внутрь. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.