$128 миллионов уволенным сотрудникам

Компания Х американского миллиардера Илона Маска, купившая соцсеть Twitter, согласилась выплатить по иску бывших сотрудников платформы $128 млн. Об этом сообщает Reuters.

Иск подали четверо бывших топ-менеджеров Twitter: экс-гендиректор Параг Агравал, финансовый директор Нэт Сигал, главный юрист Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт, которые заявили, что компания не выплатила им оговоренное выходное пособие после того, как Маск приобрел соцсеть и уволил их. Условия мирового соглашения не разглашаются.

Маск купил Twitter осенью 2022 года. После этого в компании начались массовые увольнения — как среди топ-менеджмента, так и среди рядовых сотрудников.

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 123
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 1006
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 612
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 630
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 1996
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 746
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16843
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5194
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1394
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 721
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 662
