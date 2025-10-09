$128 миллионов уволенным сотрудникам

Компания Х американского миллиардера Илона Маска, купившая соцсеть Twitter, согласилась выплатить по иску бывших сотрудников платформы $128 млн. Об этом сообщает Reuters.

Иск подали четверо бывших топ-менеджеров Twitter: экс-гендиректор Параг Агравал, финансовый директор Нэт Сигал, главный юрист Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт, которые заявили, что компания не выплатила им оговоренное выходное пособие после того, как Маск приобрел соцсеть и уволил их. Условия мирового соглашения не разглашаются.

Маск купил Twitter осенью 2022 года. После этого в компании начались массовые увольнения — как среди топ-менеджмента, так и среди рядовых сотрудников.