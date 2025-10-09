Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций

США исключили из санкционного списка турецкую судостроительную компанию Kuzey Star («Северная звезда»), которая сотрудничала с Россией. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Согласно информации Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), компания исключена из перечня организаций, подпадающих под санкции в рамках ограничительных мер, введенных в отношении России. Причины отмены ограничений не уточняются.

Турецкая судоверфь Kuzey Star была включена в санкционный список США в январе 2025 года в связи с сотрудничеством с «Атомфлотом», который попал под санкции в мае 2023 года.