Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Трамп продолжает хвалить Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сыграл «значительную роль» в ходе переговоров по прекращению огня в секторе Газа. По словам Трампа, прошедшие в Египте консультации стали «примером эффективного международного взаимодействия», где Турция внесла «весомый вклад в достижение успеха».

Американский лидер поблагодарил также эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за посреднические усилия, подчеркнув, что Эрдоган «великолепно справился с этим процессом».

Недавно Трамп заявлял, что Эрдоган - «выдающийся человек», «очень сильный мужчина», которого «очень уважает ХАМАС».

Трамп уточнил, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет официально подписано в Египте. Обмен пленными, по его словам, намечен на понедельник или вторник.

Комментируя действия США на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что недавний удар по Ирану был «необходимым шагом» и способствовал стабилизации ситуации в регионе.

«Все сошлось. Я думаю, что удар по Ирану был очень важным, потому что, если бы этого не произошло, у них, вероятно, уже было бы ядерное оружие — и немало. В таком случае, даже если бы мы подписали соглашение, над ним нависала бы большая тень. Но теперь Иран хочет работать над миром», — сказал Трамп на заседании правительства в Белом доме.

Президент отметил, что Вашингтон «открыт для диалога» с Тегераном, если тот проявит «реальную готовность к деэскалации».

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
