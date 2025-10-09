Трамп продолжает хвалить Эрдогана

Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган сыграл «значительную роль» в ходе переговоров по прекращению огня в секторе Газа. По словам Трампа, прошедшие в Египте консультации стали «примером эффективного международного взаимодействия», где Турция внесла «весомый вклад в достижение успеха».

Американский лидер поблагодарил также эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси за посреднические усилия, подчеркнув, что Эрдоган «великолепно справился с этим процессом».

Недавно Трамп заявлял, что Эрдоган - «выдающийся человек», «очень сильный мужчина», которого «очень уважает ХАМАС».

Трамп уточнил, что соглашение между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС будет официально подписано в Египте. Обмен пленными, по его словам, намечен на понедельник или вторник.

Комментируя действия США на Ближнем Востоке, Трамп заявил, что недавний удар по Ирану был «необходимым шагом» и способствовал стабилизации ситуации в регионе.

«Все сошлось. Я думаю, что удар по Ирану был очень важным, потому что, если бы этого не произошло, у них, вероятно, уже было бы ядерное оружие — и немало. В таком случае, даже если бы мы подписали соглашение, над ним нависала бы большая тень. Но теперь Иран хочет работать над миром», — сказал Трамп на заседании правительства в Белом доме.

Президент отметил, что Вашингтон «открыт для диалога» с Тегераном, если тот проявит «реальную готовность к деэскалации».