Россияне потеряли интерес к Баку и Еревану

В России количество билетов на популярные в прошлом году направления (Ереван, Баку, Париж, Барселона и Анталья) на период новогодних каникул упало на 60-70%, пишут российские СМИ.

Новогодние каникулы россияне хотят провести на пляжах Средиземноморья и Индийского океана. Билетов на эти направления в даты с 31 декабря по 11 января куплено в десять раз больше, чем год назад.

В список самых популярных направлений попали Египет, Турция и Таиланд. Однако самый большой прирост спроса отмечен по турам в Китай, на Маврикий и Мальдивы.