Россияне потеряли интерес к Баку и Еревану

В России количество билетов на популярные в прошлом году направления (Ереван, Баку, Париж, Барселона и Анталья) на период новогодних каникул упало на 60-70%, пишут российские СМИ.

Новогодние каникулы россияне хотят провести на пляжах Средиземноморья и Индийского океана. Билетов на эти направления в даты с 31 декабря по 11 января куплено в десять раз больше, чем год назад.

В список самых популярных направлений попали Египет, Турция и Таиланд. Однако самый большой прирост спроса отмечен по турам в Китай, на Маврикий и Мальдивы.

Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 139
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 1023
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 615
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 635
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 2008
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 748
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева обновлено 21:03; фото; видео
21:03 16857
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
Турция поставила Косово тысячи беспилотников-камикадзе. Вучич принял месседж
12:38 5196
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
США пообещали передать Украине «очень мощное оружие»
20:19 1397
Дроны над базой НАТО в Германии
Дроны над базой НАТО в Германии
20:18 723
Люди Трампа в Израиле
Люди Трампа в Израиле
20:01 662

