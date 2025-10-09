USD 1.7000
Израиль освободит азербайджанцев

21:56 2187

Двое азербайджанцев, задержанных на судне флотилии «Сумуд», вскоре будут освобождены и доставлены в Турцию, сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее стало известно, что среди членов экипажа одного из судов флотилии были два гражданина Азербайджана — Пярвин Азимов и Орхан Самедзаде. Отмечалось, что они работают в Турции.

«Благодаря мерам, принятым нашим посольством в Израиле, планируется их освобождение и возвращение в Турцию по их собственному желанию», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Трамп проигнорировал вопрос об Украине
Трамп проигнорировал вопрос об Украине ВИДЕО
23:09 530
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
23:02 554
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
22:55 348
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
22:50 2285
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
15:06 2175
Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 2188
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 2808
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 1347
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 1142
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 3661
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 1074

