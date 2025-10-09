Израиль освободит азербайджанцев

Двое азербайджанцев, задержанных на судне флотилии «Сумуд», вскоре будут освобождены и доставлены в Турцию, сообщили в МИД Азербайджана.

Ранее стало известно, что среди членов экипажа одного из судов флотилии были два гражданина Азербайджана — Пярвин Азимов и Орхан Самедзаде. Отмечалось, что они работают в Турции.

«Благодаря мерам, принятым нашим посольством в Израиле, планируется их освобождение и возвращение в Турцию по их собственному желанию», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.