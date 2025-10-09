Трамп пошел войной на американские города

В ожидании получения Нобелевской премии мира, радостно потирая руки от удачно проведенных переговоров между Израилем и ХАМАС, президент Дональд Трамп готовится к боям на территории собственной страны. Он направил в Чикаго, третий по величине город Америки, 200 бойцов Национальной гвардии из Техаса и разместил в окрестностях города еще 300 бойцов уже из штата Иллинойс. Все они ждут приказа, чтобы вторгнуться с тяжелой бронетехникой на территорию Чикаго. Одновременно планируется операция по захвату Портленда, города в штате Орегон, хотя федеральный судья и запретил развертывание там военных. Напряжение нарастало в Чикаго и его окрестностях начиная с сентября, когда агенты ненавидимой в Америке Иммиграционной и таможенной службы (аббревиатура ICE) стали проводить там операцию «Мидуэй блитц». В поисках недокументированных, как здесь говорят, иммигрантов людей задерживали и обыскивали на улицах, агенты врывались в дома, забирали оттуда детей и помещали их в специальные тюрьмы для малолетних. В минувшие выходные одна из местных жительниц, участвовавшая в демонстрации протеста, была ранена агентом пограничной службы.

Но Трампу таких мер «усмирения» было мало. В среду он разместил пост в своей сети Truth Social, в котором призвал заключить в тюрьму мэра Чикаго Брэндона Джонсона и губернатора штата Иллинойс Джея Роберта Притцкера. «Мэр Чикаго должен быть в тюрьме за то, что он не способен защитить офицеров Иммиграционной службы, - написал Трамп. – И губернатора Притцкера нужно отправить туда же». На самом деле все эти действия президента и его угрозы не имеют ничего общего с борьбой против нелегальных иммигрантов. Трамп пытается так утвердить свой авторитарный стиль и показать свою силу в борьбе против ненавидимых им «синих» городов Америки, которые управляются демократами. Что ему пока не особенно удается. «Смотрите, он трус, - говорит о нем губернатор Притцкер. - Он находится в деменции и совершенно неуравновешен, но хочет казаться крутым. Ну хорошо, иди сюда и возьми меня. Этот человек очень не уверен в себе, он угрожает арестами безо всяких оснований. Но он не сможет этого сделать. Трамп always chickens out — «всегда трусит и отступает». «Этот президент вышел из-под контроля», - добавляет мэр Чикаго Джонсон.

От хаотичных действий Трампа разводят руки даже его преданные сторонники. Директор ФБР Кэш Патель не знает, как ему руководить подведомственным бюро, если четверть его сотрудников – около 3 тысяч агентов - Белый дом отрядил на борьбу против нелегальных мигрантов. Совершенно очевидно, что это оголяет многие участки ФБР, сосредоточенные на выявлении возможных террористов. Эта служба уже подверглась жесточайшей критике за то, что не смогла обеспечить достойную охрану Трампа, на которого в июле прошлого года было совершено покушение, не предупредила убийство в августе популярного правого политика Чарли Кирка. Действия президента вызвали раскол в Национальной ассоциации губернаторов, объединяющей 50 глав штатов. Разделение произошло по линии: «синие» - демократические штаты и «красные» - республиканские. Особому остракизму подвергся губернатор «красного» Техаса Грег Эбботт, которого демократы обвинили в «предательстве» и «вторжении» в другие штаты. В минувшие месяцы Эббот отправил в Иллинойс 34 тысячи недокументированных людей, а теперь посылает туда войска Национальной гвардии. «Грег Эбботт - орудие в руках Дональда Трампа, он его лакей», - говорит о нем Притцкер, один из возможных кандидатов в президенты от демократов на выборах 2028 года. В то время как штаты выясняют отношения между собой, Трамп собирается идти войной на американские города. Большинство из крупных мегаполисов находится в руках демократов — там они являются мэрами в 18 из 20 городов. На них приходится главный интеллектуальный потенциал страны. По данным USMayors. org, на города с пригородами — так называемые metropolitan areas приходится 90 процентов американского ВВП. Там проживают 86,4 процента населения, которое получает 92,1 процента всего заработка, и они составляют 8,2 процента всей занятой рабочей силы в стране.