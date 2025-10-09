Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов

Пакистан ликвидировал лидера группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» Нур Вали Мехсуда в Кабуле, пишут зарубежные СМИ. Утверждается, что некоторое время назад лидер «Техрик-е Талибан Пакистан» был убит в результате авиаудара Пакистана в столице Афганистана Кабуле. Однако сторонники группировки опубликовали аудиозапись, предположительно, с голосом Мехсуда, в которой он опровергает эти сообщения, называя их пропагандой. Крупные СМИ пока не подтвердили эту информацию. После сообщений о взрывах в Кабуле местные источники подтвердили, что вечером в четверг, 9 октября, в районе площади Абдула Хака был поражен автомобиль Land Cruiser. По данным очевидцев, после удара машина загорелась, а в небе продолжает кружить беспилотник. Между тем представитель афганского "Талибана" Забихулла Муджахид подтвердил факт взрыва в Кабуле, но не сообщил подробностей о его характере или причинах.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил в Национальной ассамблее в четверг, что терпение Исламабада исчерпано. По его словам, те, кто укрывает террористов, «должны будут ответить».

Он предложил направить на следующей неделе делегацию в Афганистан и призвал федеральные и региональные власти объединиться вокруг вооруженных сил.

Министр считает, что Исламабад должен дать понять афганским властям, что терроризм, исходящий с афганской территории, «теперь недопустим». Он напомнил о своем официальном визите в Афганистан три года назад, в котором его сопровождал глава Межведомственной разведки (ISI), когда Пакистан предупредил, что боевики используют убежища на афганской территории для нападений на пакистанские провинции.

Асиф заявил, что афганские собеседники якобы предложили перенести эти базы в обмен на выплату в 10 миллиардов рупий, но Исламабад потребовал гарантий, что боевики не вернутся. Этих гарантий Афганистан, по словам министра, предоставить не смог.