Сербия передала России гуманитарную помощь

Сербия передала в Фонд развития Курской области России финансовую гуманитарную помощь в объеме 472 млн рублей, сообщает пресс-служба МИД России.

Фонд, как сообщается, занимается «поддержкой незащищенных слоев населения» региона, «пострадавшего во время военных действий».

«Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан», — говорится в сообщении.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил Сербию за помощь и заявил, что это «значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область».

Он отметил, что поступившие деньги власти направят на «защиту детства и развитие медицины». Например, будет отремонтирован специализированный центр «Аистенок», в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, планируется капитальный ремонт роддома № 1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник.