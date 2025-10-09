USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Джейхун Байрамов вспомнил в Душанбе о Чернобыле

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое прошло в Душанбе.

В своем выступлении Байрамов, как сообщается, подчеркнул приверженность Баку «культурной дипломатии», напомнив об успешном проведении в Азербайджане III Игр СНГ и поблагодарив за поддержку кандидатуры Лачина как Культурной столицы СНГ 2025 года.

Министр также отметил важность совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, выразив поддержку предстоящим совместным документам в этих сферах.

Особое внимание было уделено 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Байрамов напомнил о ее последствиях и почтил память жертв, в том числе азербайджанцев, участвовавших в ликвидации.

Он подчеркнул стремление Азербайджана к расширению экономического сотрудничества в рамках СНГ, указав на рост товарооборота как «положительный сигнал». В заключение министр подтвердил приверженность Баку «развитию доверия и конструктивного диалога» в Содружестве.

