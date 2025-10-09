USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии

объектив haqqin.az
Отдел информации
22:55 354

Кито (Эквадор). Антиправительственный протест в поддержку общенациональной забастовки, объявленной крупнейшей в стране организацией коренных народов

Афины (Греция). Протестующий с палестинским флагом запускает фейерверк в сторону израильского посольства во время пропалестинской демонстрации

Сан-Паулу (Бразилия). Протестующие держат плакаты с портретами журналистов, убитых в секторе Газа

Хан-Юнис (Газа). Луна восходит над палаточным лагерем для перемещенных палестинцев вдоль Муваси, района, который Израиль объявил безопасной зоной

Катманду (Непал). Автомобили, сожженные во время сентябрьских протестов против коррупции, приведших к свержению правительства, хранятся в здании парламента после того, как их собрали из разных мест Катманду

Тхат Кхе (Вьетнам). Деревня затоплена дождями, вызванными тайфуном Матмо

Туристы едут на верблюдах по песчаным дюнам Минша на маршруте Великого Шелкового пути в Китае

Трамп проигнорировал вопрос об Украине
Трамп проигнорировал вопрос об Украине ВИДЕО
23:09 543
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
23:02 562
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
22:55 355
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
22:50 2294
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
15:06 2176
Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 2195
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 2819
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 1350
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 1146
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 3672
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 1074

