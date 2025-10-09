Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии

Кито (Эквадор). Антиправительственный протест в поддержку общенациональной забастовки, объявленной крупнейшей в стране организацией коренных народов

Афины (Греция). Протестующий с палестинским флагом запускает фейерверк в сторону израильского посольства во время пропалестинской демонстрации

Сан-Паулу (Бразилия). Протестующие держат плакаты с портретами журналистов, убитых в секторе Газа

Хан-Юнис (Газа). Луна восходит над палаточным лагерем для перемещенных палестинцев вдоль Муваси, района, который Израиль объявил безопасной зоной

Катманду (Непал). Автомобили, сожженные во время сентябрьских протестов против коррупции, приведших к свержению правительства, хранятся в здании парламента после того, как их собрали из разных мест Катманду

Тхат Кхе (Вьетнам). Деревня затоплена дождями, вызванными тайфуном Матмо