Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии

Кито (Эквадор). Антиправительственный протест в поддержку общенациональной забастовки, объявленной крупнейшей в стране организацией коренных народов
Афины (Греция). Протестующий с палестинским флагом запускает фейерверк в сторону израильского посольства во время пропалестинской демонстрации
Сан-Паулу (Бразилия). Протестующие держат плакаты с портретами журналистов, убитых в секторе Газа
Хан-Юнис (Газа). Луна восходит над палаточным лагерем для перемещенных палестинцев вдоль Муваси, района, который Израиль объявил безопасной зоной
Катманду (Непал). Автомобили, сожженные во время сентябрьских протестов против коррупции, приведших к свержению правительства, хранятся в здании парламента после того, как их собрали из разных мест Катманду
Тхат Кхе (Вьетнам). Деревня затоплена дождями, вызванными тайфуном Матмо
Туристы едут на верблюдах по песчаным дюнам Минша на маршруте Великого Шелкового пути в Китае