Премьер-министра Бельгии хотели убить

В Бельгии задержаны трое молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки с использованием взрывчатки, установленной на дроны, сообщило AFP.
«Некоторые детали указывают на то, что подозреваемые намеревались совершить террористическую атаку, вдохновленную джихадизмом, против политических деятелей», - отмечает издание.
Мишенью был в том числе премьер-министр Барт Де Вевер, передает De Standaard.
Вице-премьер Бельгии Максим Прево в соцсети Х назвал данную новость «шокирующей» и выразил поддержку Де Веверу.