USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Премьер-министра Бельгии хотели убить

23:02 562

В Бельгии задержаны трое молодых людей по подозрению в планировании террористической атаки с использованием взрывчатки, установленной на дроны, сообщило AFP.

«Некоторые детали указывают на то, что подозреваемые намеревались совершить террористическую атаку, вдохновленную джихадизмом, против политических деятелей», - отмечает издание.

Мишенью был в том числе премьер-министр Барт Де Вевер, передает De Standaard.

Вице-премьер Бельгии Максим Прево в соцсети Х назвал данную новость «шокирующей» и выразил поддержку Де Веверу.

Трамп проигнорировал вопрос об Украине
Трамп проигнорировал вопрос об Украине ВИДЕО
23:09 545
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
23:02 563
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
22:55 356
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
22:50 2296
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
15:06 2176
Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 2198
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 2822
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 1350
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 1146
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 3672
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 1074

ЭТО ВАЖНО

Трамп проигнорировал вопрос об Украине
Трамп проигнорировал вопрос об Украине ВИДЕО
23:09 545
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
23:02 563
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
22:55 356
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
22:50 2296
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
15:06 2176
Израиль освободит азербайджанцев
Израиль освободит азербайджанцев
21:56 2198
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян
Украинцы показали кадры зачистки Купянска от россиян ВИДЕО
21:23 2822
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
Турецкую «Северную звезду» освободили от санкций
21:20 1350
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
Зеленский сравнил Путина с ХАМАС
20:54 1146
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе
Алиев, Рахмон и Путин идут ужинать в Душанбе ВИДЕО
20:40 3672
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
Трамп помирил евреев с палестинцами. Хочет и русских с украинцами
20:28 1074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться