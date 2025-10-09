USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Еврокомиссара Вархейи заподозрили в шпионаже

23:24 205

Еврокомиссия запустила внутреннее расследование после появления сообщений о возможном шпионаже венгерских спецслужб против институтов Европейского союза и их сотрудников. Об этом 9 октября заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари. «Мы создадим внутреннюю группу для изучения этих утверждений», — отметил он (цитата по EUobserver).

Решение о расследовании последовало за публикациями международного консорциума СМИ, включая немецкий Der Spiegel и австрийский Der Standard. Согласно их данным, венгерская разведка направляла агентов для сбора информации о структурах ЕС в период, когда нынешний еврокомиссар Оливер Вархейи занимал должность посла Венгрии при Европейском союзе.

В Еврокомиссии, однако, отказались комментировать возможную роль Вархейи в этой истории. «Позвольте мне еще раз подчеркнуть: речь идет об утверждениях. Мы их изучаем», — заявил Уйвари.

Согласно информации расследователей, под руководством Вархейи действовала сеть «фиктивных дипломатов», в числе которых был гражданский служащий, обозначенный как «В.», — тайный агент венгерской разведки. Участникам этой сети, как утверждается, предлагали денежное вознаграждение, карьерное продвижение или убеждали их, что слежка за сотрудниками ЕС является «патриотическим долгом». Целью было получение доступа к служебным разговорам и конфиденциальным документам европейских институтов.

Расследование было инициировано на фоне продолжающегося обострения отношений между Будапештом и Брюсселем. Евросоюз регулярно обвиняет правительство Виктора Орбана в нарушении принципов верховенства права, а Венгрия в свою очередь критикует ЕС за «двойные стандарты» и вмешательство во внутренние дела страны.

Оливер Вархейи, близкий к Орбану дипломат, возглавлял посольство Венгрии при ЕС с 2015 года до своего назначения еврокомиссаром по вопросам расширения в 2019 году. На этом посту он выступал против заморозки европейских средств странам, обвиняемым в нарушении верховенства закона. Однако во время слушаний в Европарламенте перед утверждением его кандидатуры Вархейи заверял депутатов, что будет действовать независимо и не станет принимать указания от каких-либо национальных правительств.

В настоящее время Вархейи занимает должность еврокомиссара по здравоохранению и благополучию животных. Это направление, которое считается менее политически значимым по сравнению с другими постами в Еврокомиссии.

Кроме подозрений в шпионаже против институтов ЕС, Венгрия также обвинялась в разведывательной деятельности на территории Украины. Летом Служба безопасности Украины задержала двух граждан, которые, по ее данным, получали деньги от венгерской военной разведки за сбор информации в пользу Будапешта. Этот инцидент вызвал дипломатическое напряжение между Киевом и Будапештом и стал очередным эпизодом в череде конфликтов, усугубляемых тесными связями Орбана с Россией.

