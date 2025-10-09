Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС

Газа (Палестина). Палестинцы в лагере беженцев Нусейрат празднуют соглашение, достигнутое между Израилем и ХАМАС

Тель-Авив (Израиль). Женщина выражает свою радость после соглашения между Израилем и ХАМАС

Одесса (Украина). Пожарный работает на месте удара российского беспилотника

Бразилиа (Бразилия). Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару протестуют, требуя амнистии для осужденных за беспорядки, которые произошли после его ухода с поста

Антананариву (Мадагаскар). Задержание студенческого лидера во время общенациональных протестов против частых отключений электроэнергии и нехватки воды

Маруа (Камерун). Сторонники 92-летнего президента Поля Бийи, баллотирующегося на восьмой срок, держат плакаты во время его предвыборной кампании. Бийя правит Камеруном с 1982 года