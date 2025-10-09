USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС

9 октября 2025, 23:50 842

Газа (Палестина). Палестинцы в лагере беженцев Нусейрат празднуют соглашение, достигнутое между Израилем и ХАМАС

Тель-Авив (Израиль). Женщина выражает свою радость после соглашения между Израилем и ХАМАС

Одесса (Украина). Пожарный работает на месте удара российского беспилотника

Бразилиа (Бразилия). Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару протестуют, требуя амнистии для осужденных за беспорядки, которые произошли после его ухода с поста

Антананариву (Мадагаскар). Задержание студенческого лидера во время общенациональных протестов против частых отключений электроэнергии и нехватки воды

Маруа (Камерун). Сторонники 92-летнего президента Поля Бийи, баллотирующегося на восьмой срок, держат плакаты во время его предвыборной кампании. Бийя правит Камеруном с 1982 года

Новосибирск (Россия). Сильный снегопад

Китайцам досталось от Трампа
Китайцам досталось от Трампа
00:53 264
Разбился российский истребитель
Разбился российский истребитель
00:15 1395
Трамп пошел войной на американские города
Трамп пошел войной на американские города наша корреспонденция
9 октября 2025, 22:02 1705
В 10 раз мощнее дронов
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 5246
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху ОБНОВЛЕНО 00:26
00:26 2737
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС объектив haqqin.az
9 октября 2025, 23:50 843
Стубб рассказал Трампу, как Финляндия сдерживает Россию
Стубб рассказал Трампу, как Финляндия сдерживает Россию ОБНОВЛЕНО 23:37; видео
9 октября 2025, 23:37 1219
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
9 октября 2025, 23:02 1223
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
9 октября 2025, 22:55 681
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
9 октября 2025, 22:50 3095
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
9 октября 2025, 15:06 2272

