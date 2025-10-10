USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

комментарий по горячим следам
Александр Караваев, автор haqqin.az
00:01 1599

Извинения, принесенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, продемонстрировали наличие политической договоренности о завершении конфронтационной линии, начавшейся с катастрофы самолета авиакомпании AZAL.

В какой форме это будет официально оформлено, станет ясно после публикации итогов расследования, намеченной на декабрь этого года. Однако уже сегодня можно констатировать, что российско-азербайджанское взаимодействие в сферах торговли, развития магистральной инфраструктуры и безопасности практически восстановлено.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией вступают в новую фазу. Исчезает модель асимметричного влияния, теперь это уже партнерство равных

Политическое потепление: сдержанный оптимизм

Пока преждевременно делать выводы о том, насколько устойчивым окажется нынешний этап политического потепления между Москвой и Баку. Тем не менее очевиден общий подход, согласованный между двумя странами. В частности, было принято решение отделить основные экономические вопросы от политических разногласий.

В понедельник в Баку ожидается заседание трехсторонней рабочей группы по развитию Международного транспортного коридора «Север–Юг» с участием России, Азербайджана и Ирана. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По итогам этой встречи станет ясно, насколько активно стороны готовы вернуться к реализации проектов, приостановленных в начале этого года.

Напомним, что запланированный на июль 2025 года визит Алексея Оверчука в Баку был отменен на фоне трагедии со смертью представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Миссия Оверчука выполнима

Возвращение к отложенному

В декабре 2024 года, всего за две недели до трагедии с пассажирским авиалайнером компании AZAL, правительство Российской Федерации одобрило проект участия России в модернизации железнодорожного маршрута, проходящего по территории Азербайджана.

В рамках первого этапа модернизации железной дороги Ялама–Астара, по которой осуществляется транзит российских грузов в Исламскую Республику Иран, Россия выразила готовность компенсировать 316 миллионов долларов из общей суммы проекта, оцениваемой в 571 миллион долларов. Завершение первого этапа планировалось к концу 2027 года.

Согласно этому проекту, с 2027 года Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» должно будет ежегодно направлять к перевозке по путям компании Azerbaijan Railways (ADY) не менее 5 миллионов тонн транзитных грузов. Очевидно, что вопрос модернизации маршрута и фиксации минимальных объемов обязательных перевозок вновь — теперь уже с участием иранской стороны — станет ключевым в повестке переговоров.

Еще один стратегический проект: Ялама-Астара в действии

Иран ускоряет развитие

Тем временем в Иране стартовала активная фаза строительства участка железной дороги Решт–Астара. Параллельно начаты масштабные закупки нового подвижного состава.

На днях две частные иранские компании, входящие в группу Mapna, заключили с Иранскими железными дорогами (RAI) инвестиционные контракты на общую сумму около 290 миллионов долларов. Контракты предусматривают производство и реконструкцию 40 тяжелых локомотивов и 37 локомотивов Siemens для пассажирского сегмента.

Кроме того, в апреле 2025 года RAI подписали ряд меморандумов с неназванными частными компаниями на сумму 750 миллионов долларов. Один из контрактов включает поставку 600 вагонов-цистерн, 300 дизельных поездов и 50 локомотивов. Другой — 650 грузовых вагонов.

Таким образом, к началу 2026 года стороны выйдут на этап практической реализации строительства и расширения эксплуатации западного сегмента международного транспортного коридора «Север–Юг».

И на кону: МТК Север-Юг

Повестка общекаспийской безопасности

Примечательно, что за день до встречи Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе в Северной столице России - Санкт-Петербурге прошла четвертая встреча командующих военно-морскими силами пяти прикаспийских государств. Напомним, что предыдущая, третья, встреча состоялась в октябре 2019 года.

И вот спустя шесть лет был зафиксирован первый шаг к возобновлению обсуждения вопросов совместной военной безопасности в Каспийском регионе. Российская сторона предложила возобновить деятельность экспертных групп военно-морских сил по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской сфере на Каспийском море.

Подводя итоги почти десятимесячной конфронтации на треке Россия-Азербайджан, следует обратить внимание на следующие тенденции.

Еще один шаг к военной безопасности Каспия

Сближение Азербайджана и США на фоне кризиса

В условиях обостренной напряженности между Баку и Москвой президент Ильхам Алиев сумел выстроить более конструктивные и прагматичные отношения с Соединенными Штатами Америки. Эмоционально вовлеченное участие в переговорный процесс президента Дональда Трампа придало мощный импульс переговорам между Азербайджаном и Арменией, которые в период администрации Джо Байдена были практически заморожены.

В то же время Российская Федерация не смогла оказать действенного влияния на Ереван, сделавший после утраты контроля над территориями Карабаха и Зангезурского коридора выбор в пользу прозападного курса. США выступили более эффективным посредником и инвестором в процесс урегулирования, тем самым усилив собственное влияние в регионе Южного Кавказа.

Именно при поддержке Вашингтона в 2025 году были подписаны ключевые меморандумы по нормализации азербайджано-армянских отношений и строительству в Зангезуре армянского участка так называемого «коридора Трампа». Процесс был реализован без откладывания «на потом», что выгодно отличало его от предыдущих этапов, осуществлявшихся при посредничестве Москвы.

Россия и Азербайджан помирились в другой ситуации

Политическая принципиальность Баку

Жесткая и последовательная позиция Азербайджана в вопросах компенсации и привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета AZAL, а также в отношении других неправомерных действий, направленных против азербайджанских граждан, стала важным внешнеполитическим сигналом, укрепила доверие общества к руководству страны и подчеркнула приоритет национальных интересов и прав граждан в дипломатических действиях Азербайджанской Республики.

Сохранение каналов диалога с Москвой

Несмотря на критический характер возникшего кризиса, азербайджанской стороне удалось сохранить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Официальный Баку не пошел на резкий разрыв, выдержав баланс между отстаиванием собственных позиций и необходимостью продолжения стратегического диалога. Что в итоге позволило избежать обострения и создать условия для нового формата взаимодействия.

В результате двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией вступают в новую фазу. Исчезает модель асимметричного влияния, теперь это уже партнерство равных, в котором каждая сторона действует исходя из собственных интересов, но в рамках неизменного взаимного уважения и готовности к конструктивному сотрудничеству.

Такой формат открывает путь к более зрелому и стабильному взаимодействию в регионе.

