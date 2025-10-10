Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных

Извинения, принесенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, продемонстрировали наличие политической договоренности о завершении конфронтационной линии, начавшейся с катастрофы самолета авиакомпании AZAL. В какой форме это будет официально оформлено, станет ясно после публикации итогов расследования, намеченной на декабрь этого года. Однако уже сегодня можно констатировать, что российско-азербайджанское взаимодействие в сферах торговли, развития магистральной инфраструктуры и безопасности практически восстановлено.

Политическое потепление: сдержанный оптимизм Пока преждевременно делать выводы о том, насколько устойчивым окажется нынешний этап политического потепления между Москвой и Баку. Тем не менее очевиден общий подход, согласованный между двумя странами. В частности, было принято решение отделить основные экономические вопросы от политических разногласий. В понедельник в Баку ожидается заседание трехсторонней рабочей группы по развитию Международного транспортного коридора «Север–Юг» с участием России, Азербайджана и Ирана. Российскую делегацию возглавит заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. По итогам этой встречи станет ясно, насколько активно стороны готовы вернуться к реализации проектов, приостановленных в начале этого года. Напомним, что запланированный на июль 2025 года визит Алексея Оверчука в Баку был отменен на фоне трагедии со смертью представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

Возвращение к отложенному В декабре 2024 года, всего за две недели до трагедии с пассажирским авиалайнером компании AZAL, правительство Российской Федерации одобрило проект участия России в модернизации железнодорожного маршрута, проходящего по территории Азербайджана. В рамках первого этапа модернизации железной дороги Ялама–Астара, по которой осуществляется транзит российских грузов в Исламскую Республику Иран, Россия выразила готовность компенсировать 316 миллионов долларов из общей суммы проекта, оцениваемой в 571 миллион долларов. Завершение первого этапа планировалось к концу 2027 года. Согласно этому проекту, с 2027 года Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» должно будет ежегодно направлять к перевозке по путям компании Azerbaijan Railways (ADY) не менее 5 миллионов тонн транзитных грузов. Очевидно, что вопрос модернизации маршрута и фиксации минимальных объемов обязательных перевозок вновь — теперь уже с участием иранской стороны — станет ключевым в повестке переговоров.

Иран ускоряет развитие Тем временем в Иране стартовала активная фаза строительства участка железной дороги Решт–Астара. Параллельно начаты масштабные закупки нового подвижного состава. На днях две частные иранские компании, входящие в группу Mapna, заключили с Иранскими железными дорогами (RAI) инвестиционные контракты на общую сумму около 290 миллионов долларов. Контракты предусматривают производство и реконструкцию 40 тяжелых локомотивов и 37 локомотивов Siemens для пассажирского сегмента. Кроме того, в апреле 2025 года RAI подписали ряд меморандумов с неназванными частными компаниями на сумму 750 миллионов долларов. Один из контрактов включает поставку 600 вагонов-цистерн, 300 дизельных поездов и 50 локомотивов. Другой — 650 грузовых вагонов. Таким образом, к началу 2026 года стороны выйдут на этап практической реализации строительства и расширения эксплуатации западного сегмента международного транспортного коридора «Север–Юг».

Повестка общекаспийской безопасности Примечательно, что за день до встречи Ильхама Алиева и Владимира Путина в Душанбе в Северной столице России - Санкт-Петербурге прошла четвертая встреча командующих военно-морскими силами пяти прикаспийских государств. Напомним, что предыдущая, третья, встреча состоялась в октябре 2019 года. И вот спустя шесть лет был зафиксирован первый шаг к возобновлению обсуждения вопросов совместной военной безопасности в Каспийском регионе. Российская сторона предложила возобновить деятельность экспертных групп военно-морских сил по доработке и подготовке к подписанию пятистороннего Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в военно-морской сфере на Каспийском море. Подводя итоги почти десятимесячной конфронтации на треке Россия-Азербайджан, следует обратить внимание на следующие тенденции.

Сближение Азербайджана и США на фоне кризиса В условиях обостренной напряженности между Баку и Москвой президент Ильхам Алиев сумел выстроить более конструктивные и прагматичные отношения с Соединенными Штатами Америки. Эмоционально вовлеченное участие в переговорный процесс президента Дональда Трампа придало мощный импульс переговорам между Азербайджаном и Арменией, которые в период администрации Джо Байдена были практически заморожены. В то же время Российская Федерация не смогла оказать действенного влияния на Ереван, сделавший после утраты контроля над территориями Карабаха и Зангезурского коридора выбор в пользу прозападного курса. США выступили более эффективным посредником и инвестором в процесс урегулирования, тем самым усилив собственное влияние в регионе Южного Кавказа. Именно при поддержке Вашингтона в 2025 году были подписаны ключевые меморандумы по нормализации азербайджано-армянских отношений и строительству в Зангезуре армянского участка так называемого «коридора Трампа». Процесс был реализован без откладывания «на потом», что выгодно отличало его от предыдущих этапов, осуществлявшихся при посредничестве Москвы.