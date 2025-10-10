USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Каладзе о предложении начать войну с Россией

00:40 487

Посол одной из стран Запада после вторжения в Украину в 2022 году предлагал Грузии начать войну с РФ, «продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую борьбу».

Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Посол одной из стран (Запада), который встречается с премьер-министром (Грузии) и говорит: «Вы начните (войну), будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», - сказал он.

По словам мэра, тогда должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе не стал уточнять, посол какой страны предлагал Грузии вступить в войну.

Китайцам досталось от Трампа
Китайцам досталось от Трампа
00:53 265
Разбился российский истребитель
Разбился российский истребитель
00:15 1400
Трамп пошел войной на американские города
Трамп пошел войной на американские города наша корреспонденция
9 октября 2025, 22:02 1706
В 10 раз мощнее дронов
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 5248
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху ОБНОВЛЕНО 00:26
00:26 2740
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС объектив haqqin.az
9 октября 2025, 23:50 845
Стубб рассказал Трампу, как Финляндия сдерживает Россию
Стубб рассказал Трампу, как Финляндия сдерживает Россию ОБНОВЛЕНО 23:37; видео
9 октября 2025, 23:37 1219
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
9 октября 2025, 23:02 1225
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
9 октября 2025, 22:55 684
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
9 октября 2025, 22:50 3095
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая
Вашингтон толкает Индию в объятия… Китая наша аналитика, все еще актуально
9 октября 2025, 15:06 2272

