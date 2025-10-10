Каладзе о предложении начать войну с Россией

Посол одной из стран Запада после вторжения в Украину в 2022 году предлагал Грузии начать войну с РФ, «продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую борьбу».

Об этом в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Посол одной из стран (Запада), который встречается с премьер-министром (Грузии) и говорит: «Вы начните (войну), будете обеспечены военной техникой. Главное продержаться 10 дней, а затем перейти на партизанскую войну», - сказал он.

По словам мэра, тогда должность премьер-министра занимал Ираклий Гарибашвили. Каладзе не стал уточнять, посол какой страны предлагал Грузии вступить в войну.