Китайцам досталось от Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг объявила о введении санкций против примерно 100 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с торговлей иранской нефтью и нефтехимией. В их числе оказались китайский независимый нефтеперерабатывающий завод и терминал, которые, по данным Вашингтона, помогали Тегерану обходить международные ограничения.

Министерство финансов США внесло в санкционные списки Shandong Jincheng Petrochemical Group, независимый НПЗ в провинции Шаньдун, который, как утверждается, с 2023 года приобрел миллионы баррелей иранской нефти. Под санкции также попал Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, управляющий терминалом в порту Ланьшань. По информации ведомства, терминал принимал более десятка танкеров из так называемого «теневого флота» Ирана, используемых для обхода санкций.

Среди упомянутых судов оказались Kongm, Big Mag и Voy, которые, по данным Минфина, доставили несколько миллионов баррелей иранской нефти на терминал в Жичжао.

США утверждают, что нефтяные сети Ирана обеспечивают финансирование его ядерной и ракетной программ, а также поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Иран при этом заявляет, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Новые ограничения были введены на фоне достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС и обмене заложниками. Если договор будет полностью реализован, он может стать самым значимым шагом к завершению конфликта, который приобрел региональный масштаб, втянув в него такие страны, как Иран, Йемен и Ливан.

По данным Минфина США, это уже четвертый раунд санкций, направленный против китайских НПЗ, продолжающих закупать иранскую нефть.

«Министерство финансов снижает денежные потоки Ирана, разрушая ключевые элементы его экспортной энергетической инфраструктуры», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Выступая на заседании правительства в Белом доме после объявления санкций, Дональд Трамп отметил, что Иран выразил поддержку соглашению между Израилем и ХАМАС и что Вашингтон намерен сотрудничать с Тегераном.

«Мы хотим, чтобы они смогли восстановить свою страну, но они не могут иметь ядерное оружие», — сказал Трамп, добавив, что вскоре отправится на Ближний Восток.

Несмотря на многочисленные волны американских санкций, Иран продолжает активно экспортировать нефть. По данным организации United Against a Nuclear Iran (UANI), в сентябре экспорт иранской нефти достиг нового годового рекорда — около 63,2 миллиона баррелей на сумму примерно 4,26 миллиарда долларов. В UANI полагают, что рост экспорта связан с накоплением запасов в преддверии восстановления санкций ООН против Ирана.