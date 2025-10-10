Зеленский о попытках России впечатлить Трампа

Россия «откровенно лжет» президенту США Дональду Трампу об «успехах» на востоке Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне «продают» ему не то, что способны сделать. То есть откровенно врут», - сказал Зеленский.

Реальность же, по словам украинского лидера, такова, что россияне не могут захватить восток Украины очень быстро, однако Москве нужно «что-то показывать», поэтому это может быть одной из причин, почему отдельные регионы находятся под интенсивными российскими обстрелами.