USD 1.7000
EUR 1.9797
RUB 2.0900
Подписаться на уведомления
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Новость дня
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Зеленский о попытках России впечатлить Трампа

01:18 407

Россия «откровенно лжет» президенту США Дональду Трампу об «успехах» на востоке Украины.  Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне «продают» ему не то, что способны сделать. То есть откровенно врут», - сказал Зеленский.

Реальность же, по словам украинского лидера, такова, что россияне не могут захватить восток Украины очень быстро, однако Москве нужно «что-то показывать», поэтому это может быть одной из причин, почему отдельные регионы находятся под интенсивными российскими обстрелами.

 

Китайцам могут запретить летать над Россией
Китайцам могут запретить летать над Россией
01:45 518
Китайцам досталось от Трампа
Китайцам досталось от Трампа
00:53 782
Разбился российский истребитель
Разбился российский истребитель
00:15 2245
Трамп пошел войной на американские города
Трамп пошел войной на американские города наша корреспонденция
9 октября 2025, 22:02 1935
В 10 раз мощнее дронов
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 5677
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху ОБНОВЛЕНО 00:26
00:26 3182
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС объектив haqqin.az
9 октября 2025, 23:50 1192
Трамп сравнил войну в Украине со Второй мировой
Трамп сравнил войну в Украине со Второй мировой ОБНОВЛЕНО 01:32; видео
01:32 1615
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
9 октября 2025, 23:02 1463
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
9 октября 2025, 22:55 808
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
9 октября 2025, 22:50 3363

ЭТО ВАЖНО

Китайцам могут запретить летать над Россией
Китайцам могут запретить летать над Россией
01:45 518
Китайцам досталось от Трампа
Китайцам досталось от Трампа
00:53 782
Разбился российский истребитель
Разбился российский истребитель
00:15 2245
Трамп пошел войной на американские города
Трамп пошел войной на американские города наша корреспонденция
9 октября 2025, 22:02 1935
В 10 раз мощнее дронов
В 10 раз мощнее дронов главная тема, все еще актуально
9 октября 2025, 20:20 5677
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху
Сделка с ХАМАС может дорого обойтись Нетаньяху ОБНОВЛЕНО 00:26
00:26 3182
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС
Палестинцы и евреи празднуют соглашение между Израилем и ХАМАС объектив haqqin.az
9 октября 2025, 23:50 1192
Трамп сравнил войну в Украине со Второй мировой
Трамп сравнил войну в Украине со Второй мировой ОБНОВЛЕНО 01:32; видео
01:32 1615
Премьер-министра Бельгии хотели убить
Премьер-министра Бельгии хотели убить
9 октября 2025, 23:02 1463
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии
Всюду протесты: от Эквадора до Бразилии объектив haqqin.az
9 октября 2025, 22:55 808
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов
Пакистан уничтожил лидера пакистанских талибов видео; обновлено 22:50
9 октября 2025, 22:50 3363
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться