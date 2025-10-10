Китайцам могут запретить летать над Россией

Министерство транспорта США предложило запретить китайским авиакомпаниям использовать российское воздушное пространство при рейсах в Соединенные Штаты и обратно, сообщает Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа.

Американские перевозчики давно критикуют нынешнее положение: китайским авиакомпаниям разрешено летать над Россией, тогда как в 2022 году аналогичный маршрут был закрыт для американских авиалиний.

Согласно проекту документа, подготовленного Минтрансом США, этот дисбаланс стал значительным фактором конкурентного преимущества. Администрация президента Дональда Трампа представила предложение о запрете 9 октября.