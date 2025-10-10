Американец получил 6 лет тюрьмы за переписку с «украинкой»

В США 64-летнего подполковника армии в отставке Дэвида Слейтера приговорили к 70 месяцам (около шести лет) лишения свободы за передачу секретной информации лицу, выдававшему себя за жительницу Украины. Об этом сообщает Courthouse News Service.

Слейтер, прослуживший в вооруженных силах США около 40 лет, в начале конфликта между Россией и Украиной познакомился на сайте знакомств с женщиной, представившейся украинкой. Общаясь с ней через мессенджеры и по электронной почте, он разглашал сведения, касающиеся национальной обороны.

Офицеру назначили минимальный срок, предусмотренный федеральным законодательством, а также один год ограничения свободы и штраф в размере 25 тысяч долларов. Просьбу защиты о сокращении срока суд отклонил.

В июле Слейтер признал себя виновным по одному пункту обвинения — в сговоре с целью раскрытия информации, связанной с национальной безопасностью. Кроме того, ему вменялись два эпизода несанкционированного разглашения секретных данных.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года, уже будучи гражданским сотрудником Стратегического командования ВВС США (расположенного на авиабазе Оффатт, штат Небраска), он передавал секретную информацию человеку, обозначенному в материалах дела как «Сообщник 1».

Из переписки следует, что собеседница просила Слейтера делиться сведениями о действиях НАТО и США. В одном из сообщений она писала:

«Вы мой любимый тайный информатор! Только сейчас об этом сообщили в новостях, а вы рассказали мне первым».

Слейтер также передавал данные о военных целях и российском военном потенциале. 14 апреля 2022 года «Сообщник 1» поблагодарил его за «ценную информацию» и отметил визит двух американских чиновников в Киев. В тот же день Украину действительно посетили сенатор Стив Дейнс и конгрессвумен Виктория Спарц.

Адвокат Слейтера утверждал, что его подзащитный был эмоционально подавлен событиями в Украине и полагал, что делится открытой информацией. Он также подчеркнул, что клиент страдает ПТСР, имеет проблемы со здоровьем и когнитивные нарушения, передвигается с тростью и никогда ранее не имел проблем с законом.

Суд учел эти обстоятельства, а также боевой опыт Слейтера — он трижды служил в Афганистане и дважды в Ираке, однако все же признал его виновным в разглашении государственной тайны.