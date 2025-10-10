Израиль утвердил сделку с ХАМАС. Удары по Газе прекратились

Армия Израиля прекратила наносить авиаудары по территории сектора Газа. По сообщению катарского телеканала Al Jazeera, удары прекратились после одобрения правительством Израиля соглашения о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС потребовало от посредников на непрямых переговорах о прекращении огня в секторе Газа и руководства США обязать Израиль прекратить обстрелы анклава.

В ночь на пятницу канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что «правительство Израиля утвердило сделку по освобождению всех заложников, и живых, и погибших».

Соглашение, которое приведет к прекращению боевых действий в Газе и освобождению заложников, было утверждено большинством голосов, сообщают израильские СМИ. «Против» голосовали министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и все министры от его партии «Оцма Иегудит», а также министр финансов Бецалель Смотрич и министры от его партии «Ционут Датит», за исключением одного.

В заседании правительства, посвященном утверждению плана освобождения заложников, приняли участие специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Сделка вступает в силу через 24 часа после ее утверждения правительством Израиля. Далее, в течение 24 часов после «нулевого часа» планируется вывод сил ЦАХАЛ из нескольких районов Газы.

В течение 72 часов после «нулевого часа» ожидается освобождение всех живых израильских заложников без каких-либо церемоний, с последующей поэтапной передачей тел погибших заложников. Предварительно сообщается, что из плена будут освобождены 20 выживших заложников. Затем (вероятно, в течение нескольких недель) будут переданы тела 28 погибших заложников. В обмен на освобождение израильских заложников будут освобождены около 2000 палестинских заключенных, в том числе 250, отбывающих длительные сроки или пожизненное заключение, а также заключенные из сектора Газа. Списки согласовываются.

Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать решительный отпор ХАМАС в секторе Газа в случае любой угрозы или ущерба израильским военным, сообщила его канцелярия.