Атака России на Украину: в Киеве нет света, а в Запорожье погиб ребенок

Российские войска в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли массированный удар дронами и баллистическими ракетами по Украине.

По сообщению главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, в результате атаки по Киеву пострадало не менее 9 человек. На левом берегу Киева пропало электричество и зафиксированы проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко.