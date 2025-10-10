Атака России на Украину: в Киеве нет света, а в Запорожье погиб ребенок

Российские войска в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли массированный удар дронами и баллистическими ракетами по Украине.
По сообщению главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, в результате атаки по Киеву пострадало не менее 9 человек. На левом берегу Киева пропало электричество и зафиксированы проблемы с водоснабжением, сообщил Кличко.
В Печерском районе Киева поврежден жилой многоэтажный дом, людей эвакуируют, написал начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук также сообщила, что Россия целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре.
Войска РФ также атаковали Запорожскую область, как минимум три удара пришлось по городу Запорожье, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. В больнице от полученных ранений скончался 7-летний ребенок.