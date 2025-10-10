Каждый осколок – уничтоженная душа

Солнце в Газе встает над руинами, как старый свидетель, уставший подсчитывать жертвы вчерашнего дня. Но сегодня земля, на которой еще вчера стреляли, взрывали и кромсали на части, усилиями посредников покрыта зыбкой вуалью переговоров о прекращении огня. Как будто можно накрыть траурный стол белой скатертью и назвать это миром! В это трудно поверить, но, похоже, между Израилем и ХАМАС рождается некое подобие сделки. Рождается не как младенец, чей крик эхом отзывается в будущем, а как черный ворон, который сел на плечи участников переговоров и молчит. Потому что знает: победителей в этой сделке все равно не будет. А будут только те, кто, наконец, вернутся к своим обезумевшим от ожиданий родным. И еще сотни тысяч тех, кто уже никогда не вернется.

Переговоры идут так, словно их участники пытаются собрать осколки зеркала, разбитого 7 октября 2023 года, чтобы сложить из них некое подобие мира. Но каждый осколок – это чья-то уничтоженная или оскверненная душа, и каждый больно, до крови, ранит пальцы. И вот на этом мозаичном алтаре политических компромиссов оглашаются имена тех, кого Израиль в обмен на заложников должен выпустить из тюрем. Тех, чьи руки обагрены кровью, а голоса по-прежнему звучат как манифест ненависти. ХАМАС торгуется, Израиль колеблется, посредники сглаживают углы противоречий и призывают стороны к прагматизму. А пока они спорят — над картами, графиками, списками и условиями, — у матерей с обеих сторон уже нет ни сил, ни слов, ни слез. Те, чьи дети два года в заложниках или уже стали прахом, пропускают мимо ушей набор дипломатических штампов в надежде на одно – услышать имя сына или дочери. Чтобы обнять их. Или похоронить.

А ХАМАС тем временем празднует победу. Видимо, заслуженно празднует. Как выясняется, в нашем сумасшедшем мире, вывернутым наизнанку догмами и цинизмом, можно устраивать кровавые бойни, можно убивать, насиловать, сжигать, удерживать в подземельях сотни ни в чем не повинных людей и после этого с достоинством и телохранителями за спиной садиться за стол переговоров. Не в кандалах садиться и не в полосатых робах арестантов, а в цивильных костюмах-тройках, с манжетами и при галстуках. И не с оправданиями за содеянное, а с жесткими условиями. Потому что кто-то решил, что право есть даже у абсолютного зла. Право на присутствие. На подпись. На гарантии безопасности.