Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России

Сотрудники посольства РФ в Баку посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в России освободили экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Он был задержан 29 августа МВД России и ФСБ по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. Также сообщалось, что счета родственников экс-директора театра заморожены.

По информации «Коммерсанта», переговоры велись в основном на уровне помощников президентов. Отмечается, что Юрий Ушаков напрямую взаимодействовал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, решение об освобождении было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Помощники президентов координировали процесс напрямую.

В свою очередь, сообщает «Коммерсант», российская сторона освободила одного из задержанных граждан Азербайджана на территории России. Личность его не указывается.

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были задержаны в июне 2025 года в ходе операции Министерства внутренних дел. Им были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Решением Хатаинского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.