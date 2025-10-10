USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России

обновлено 12:21
12:21 4683

Сотрудники посольства РФ в Баку посетили главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, который был на днях переведен под домашний арест, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

*** 11:39 

Главе редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку, сообщил РИА Новости гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в России освободили экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева. Он был задержан 29 августа МВД России и ФСБ по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. Также сообщалось, что счета родственников экс-директора театра заморожены.

* * *

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых, ранее арестованный в Баку, освобожден. Об этом сообщил «Коммерсанту» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По информации «Коммерсанта», переговоры велись в основном на уровне помощников президентов. Отмечается, что Юрий Ушаков напрямую взаимодействовал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, решение об освобождении было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Помощники президентов координировали процесс напрямую.

В свою очередь, сообщает «Коммерсант», российская сторона освободила одного из задержанных граждан Азербайджана на территории России. Личность его не указывается.

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были задержаны в июне 2025 года в ходе операции Министерства внутренних дел. Им были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Решением Хатаинского районного суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. 

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 73
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1052
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 422
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1178
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9571
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1350
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4684
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 527
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3619
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2164
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1215

