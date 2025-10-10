Китай ответил США портовым сбором

Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с внесением китайских компаний в санкционный список, опубликованный Минторгом США. Об этом говорится в заявлении ведомства Китая.

«Эти действия США нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам бизнеса и подорвали безопасность и стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок, Китай решительно выступает против этого», – говорится в сообщении.

В министерстве указали, что США продолжают злоупотреблять механизмами экспортного контроля и санкционными мерами в отношении целого ряда структур, включая китайские компании. Ведомство призвало Вашингтон как можно скорее отказаться от подобных действий, подчеркнув, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов национальных организаций.

В свою очередь Минтранспорта КНР уведомило о решении Пекина ввести специальный портовый сбор в отношении судов под американским флагом.

Как указано в заявлении министерства, такие меры стали ответом на аналогичные действия со стороны США в отношении судов, принадлежащих китайским компаниям, построенных ими, находящихся в их эксплуатации или зарегистрированных под флагом КНР.

«Эти действия [Соединенных Штатов] серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках, наносят серьезный ущерб морской торговле двух стран», – говорится в уведомлении Минтранса.

8 октября Министерство торговли США внесло в санкционный список 26 компаний из Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции, обвинив их в поставках американской продукции в Иран в обход действующих экспортных ограничений.