Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Китай ответил США портовым сбором

12:03

Министерство коммерции КНР выразило протест в связи с внесением китайских компаний в санкционный список, опубликованный Минторгом США. Об этом говорится в заявлении ведомства Китая.

«Эти действия США нанесли серьезный ущерб законным правам и интересам бизнеса и подорвали безопасность и стабильность глобальной промышленной цепочки и цепочки поставок, Китай решительно выступает против этого», – говорится в сообщении.

В министерстве указали, что США продолжают злоупотреблять механизмами экспортного контроля и санкционными мерами в отношении целого ряда структур, включая китайские компании. Ведомство призвало Вашингтон как можно скорее отказаться от подобных действий, подчеркнув, что Пекин примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов национальных организаций.

В свою очередь Минтранспорта КНР уведомило о решении Пекина ввести специальный портовый сбор в отношении судов под американским флагом.

Как указано в заявлении министерства, такие меры стали ответом на аналогичные действия со стороны США в отношении судов, принадлежащих китайским компаниям, построенных ими, находящихся в их эксплуатации или зарегистрированных под флагом КНР.

«Эти действия [Соединенных Штатов] серьезно нарушают принципы международной торговли и положения китайско-американского соглашения о морских перевозках, наносят серьезный ущерб морской торговле двух стран», – говорится в уведомлении Минтранса.

8 октября Министерство торговли США внесло в санкционный список 26 компаний из Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции, обвинив их в поставках американской продукции в Иран в обход действующих экспортных ограничений.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
00:01
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
12:56
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
12:21
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
12:38
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа
10:05
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59

