Лукашенко: Советский Союз вернуть невозможно

12:09 1035

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ заявил, что СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство следует сохранить. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — заявил лидер Беларуси.

Ранее Лукашенко сказал, что нельзя допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего СНГ.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 84
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1061
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 428
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1182
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных комментарий по горячим следам; все еще актуально
00:01 9571
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева видео
12:56 1359
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России обновлено 12:21
12:21 4692
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 529
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ добавлено фото; обновлено 12:38
12:38 3622
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа главная тема
10:05 2166
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1215

