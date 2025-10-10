Лукашенко: Советский Союз вернуть невозможно

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите СНГ заявил, что СССР восстановить невозможно, но экономическое пространство следует сохранить. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Я никого не агитирую, чтобы мы восстановили Советский Союз, — это невозможно сегодня, но экономическое пространство надо сохранить», — заявил лидер Беларуси.

Ранее Лукашенко сказал, что нельзя допустить втягивания стран СНГ в опаснейшие для человечества авантюры. По его словам, абсолютным приоритетом должно быть обеспечение безопасности и мира на пространстве всего СНГ.