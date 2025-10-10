Хафиз Гасанов предстанет перед судом

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльдара Исмаилова. Подготовительное заседание суда назначено на 22 октября.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу руководителя общественного объединения «Право и развитие» Хафиза Гасанова.

Хафизу Гасанову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Азербайджане в отношении ряда неправительственных организаций возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по статьям 192.2.2, 213.1, 308.2 и другим статьям УК, и проводится предварительное расследование.

В рамках дела расследуются нарушения законодательства в деятельности нескольких неправительственных организаций, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных НПО.