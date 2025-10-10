USD 1.7000
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева
Кремль об «острых» темах переговоров Путина и Алиева

Хафиз Гасанов предстанет перед судом

Инара Рафикгызы
12:17 790

Завершено предварительное следствие по уголовному делу руководителя общественного объединения «Право и развитие» Хафиза Гасанова.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Эльдара Исмаилова. Подготовительное заседание суда назначено на 22 октября.

Хафизу Гасанову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Азербайджане в отношении ряда неправительственных организаций возбуждено уголовное дело в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по статьям 192.2.2, 213.1, 308.2 и другим статьям УК, и проводится предварительное расследование.

В рамках дела расследуются нарушения законодательства в деятельности нескольких неправительственных организаций, их руководителей, а также филиалов и представительств иностранных НПО.

Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
Трезвая оценка депутата Гасангулиева: Ильхам Алиев смог найти баланс с Путиным
13:36 87
Русский дом возобновит работу в Баку?
Русский дом возобновит работу в Баку?
13:02 1063
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
Пашинян о налаживании экономических и культурных связей с Азербайджаном
13:22 431
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
«Почему мы не веселимся, как в 1999-м?»
12:50 1184
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
Новая модель Азербайджана с Россией: партнерство равных
00:01 9573
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
Лукашенко пошутил над Пашиняном в присутствии Алиева
12:56 1363
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
Баку освободил Картавых, Москва – Агаева. Заявление МИД России
12:21 4694
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
Зоркий глаз Турции проследит за миром в Газе
12:42 529
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
Заявления Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ
12:38 3623
Каждый осколок – уничтоженная душа
Каждый осколок – уничтоженная душа
10:05 2166
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
Греки рапортуют: в два раза больше газа из Азербайджана в Европу
10:59 1215

